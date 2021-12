Pedido de tombamento da Base Aérea de Fortaleza será enviado à Brasília nesta segunda, 20

As operações da Base Aérea foram transferidas para o Rio Grande do Norte, restando um papel de apoio para a unidade, de acordo com ofício entregue ao Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), recebeu o pedido formal de tombamento da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), na última sexta-feira, 17,assinado pelos arquitetos Romeu Duarte e José Henrique Braga e pelo presidente da Academia Cearense de Letras, Lúcio Alcântara.

De acordo com Cândido Henrique, superintendente do Iphan no Ceará, a solicitação da abertura oficial do processo de tombamento federal da BAFZ será enviada nesta segunda-feira, 20, ao Departamento de Patrimônio do Iphan em Brasília, conforme o pedido recebido.

“No pedido feito, foi mencionado a possibilidade futura do espaço ser transformado em um equipamento sociocultural, como um museu de aviação, para servir principalmente a população circunvizinhas a atual BAFZ”, explicou Cândido.

No ofício entregue ao Iphan-CE, foi explicado que a BAFZ teve suas operações aéreas transferidas para o Rio Grande do Norte, restando suas atividades em “prover o apoio necessário às Unidades Aéreas e Unidades de Aeronáutica que nela operem, ou que nela estejam sediadas”.

Logo, foi limitada a servir como uma unidade de prestação de apoio. Diante de decisões que implicaram na alienação do patrimônio edificado da Força Aérea Brasileira (FAB), corre o risco de sofrer demolição e perder seu legado histórico.

Cândido Henrique ainda reforçou a importância do reconhecimento de um espaço histórico como a BAFZ, instalada desde 1943 no Ceará, já que o tombamento consiste na proteção do patrimônio e previne o risco de demolição.