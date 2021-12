Vale-gás começa a ser entregue em Fortaleza nesta segunda, 20

Cerca de 14.920 famílias de Fortaleza devem receber o vale-gás a partir desta segunda-feira, 20. A distribuição é feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os atendimentos são previamente agendados. As datas de entrega do vale foram divididas conforme o mês de aniversário dos beneficiários.

A iniciativa é do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A distribuição às famílias está sendo feita pela Prefeitura de Fortaleza.

Confira o calendário de distribuição em Fortaleza

20 a 23/12 - nascidos em janeiro e fevereiro

- nascidos em janeiro e fevereiro 27 a 30/12 - nascidos em março e abril

- nascidos em março e abril 03 a 07/01 - nascidos em maio, junho, julho e agosto

- nascidos em maio, junho, julho e agosto 10 a 14/01 - nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Como saber se tenho direito ao vale-gás?

Tem direito ao vale-gás as famílias que são beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará no mês de dezembro, os jovens do programa Superação e as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, com renda de até R$ 100,25 por pessoa.

Para saber se tem direito ao benefício, bem como acessar a data e horário da retirada do vale, o cidadão pode acessar o link do programa pelo site da Central 156 ou ligar para o número 156.

Quais documentos levar para receber o vale-gás?

É necessário levar o documento de identificação com foto e um comprovante de residência. Após receber o tíquete, o beneficiário pode receber a recarga do gás indo na revendedora mais próxima da Nacional Gás ou entrando em contato com a distribuidora da empresa na região ou pelo telefone 0800-7021200.



