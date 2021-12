Papai Noel conduz ciclistas por ciclofaixa de lazer em Fortaleza

Com chapéu de cangaceiro e bicicleta envolta em decorações de Natal, um Papai Noel liderou um comboio de ciclistas pela ciclofaixa de lazer da avenida Desembargador Moreira até a Praça Portugal, no bairro Aldeota, neste domingo, 19. Ciclistas receberam não só gorrinhos para decorar os capacetes, mas também dicas de segurança, placas que incentivam o respeito no trânsito e lanternas de LED.

A ciclofaixa de lazer é uma ação da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) que é instalada todos os domingos em Fortaleza. Hoje, o momento ganhou tema natalino. Mudas de plantas, contação de histórias e oficinas de pinturas para crianças foram outras atividades planejadas para este domingo na Praça da Imprensa.

Para Ana Cristina de Assis, 51, o momento da ciclofaixa de lazer é importante devido à maior segurança que sente com a rua sinalizada especialmente para os ciclistas. A mulher estava com o marido, que sempre a acompanha nas pedaladas promovidas pela AMC. “É o nosso lazer de domingo. A gente chega renovado em casa”, diz Cristina.

O casal Peterson Sá, 40, e Sandra Sá, 40, também aproveitou a manhã de domingo para passear de bicicleta pela Cidade. Sandra soube do evento durante as aulas do curso de pilotagem segura que faz com a AMC. Os dois prontamente pegaram os gorrinhos natalinos distribuídos no local. Sandra explicou que os dois estão animados para o Natal com a reunião da família. “Agora está todo mundo vacinado”.

Incentivo ao uso da bicicleta

“É uma forma de incentivar o uso desse transporte, que tem só benefícios atrelados a ele”, afirma a superintendente da AMC, Juliana Coelho, presente no evento. Em 2022, segundo Juliana, as ações devem ser cada vez mais fortalecidas. Quem deseja acompanhar a programação da AMC para ciclistas deve seguir o perfil no Instagram da autarquia (@amctransito), onde são divulgadas semanalmente os pontos de encontro e horários.

Curso de pilotagem segura para ciclistas

Durante o evento, também houve a divulgação do Curso de Pilotagem Segura para Ciclistas Urbanos, promovido pela AMC. As aulas são ofertadas na sede da autarquia, no bairro Cidade dos Funcionários, e têm como objetivo ensinar comportamento seguro nas vias urbanas de Fortaleza

“A gente dá orientação e instrução para que ele [ciclista] fique cada vez mais seguro e saiba também suas responsabilidades, direitos e deveres no trânsito”, diz Juliana. O curso é gratuito e ocorre de segunda a sexta nos três turnos e no sábado pela manhã.

Para se inscrever, o ciclista deve baixar o aplicativo AMC Trânsito para Android ou preencher o formulário no site da AMC.



