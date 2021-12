Natal Sem Fome: cerca de 35 toneladas de alimentos já foram doados na periferia de Fortaleza

Movimentos populares iniciaram a Campanha Nacional Natal Sem Fome: cultivando solidariedade para alimentar o povo. No Ceará, a ação fez a doação de cerca de 35 mil quilos de alimentos nas periferias de Fortaleza, onde 2.200 famílias serão beneficiadas. A distribuição dos alimentos começou na noite deste sábado, 18, e continuará na manhã deste domingo, 19.

“Conseguimos proporcionar um Natal sem fome para milhares de pessoas que hoje se encontram sem condições mínimas de viver com dignidade e ter o direito ao alimento. As famílias assentadas, acampadas de todo o Estado, organizaram a sua produção com intuito de contribuir e ajudar aqueles e aquelas que mais precisam nas periferias”, destacou Kelha Lima, dirigente nacional do MST e da coordenação da campanha Natal Sem Fome no Ceará.

A iniciativa tem como objetivo atenuar os problemas enfrentados pelo povo brasileiro em um cenário em que mais de 20 milhões de pessoas estão passando fome e outras 117 milhões estão em insegurança alimentar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vacinação infantil: decisão passará por consulta e audiência públicas

Lançamento do telescópio espacial James Webb é confirmado para 24 de dezembro

Libras ganha protagonismo em websérie no Amazonas

A Campanha é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores/as Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento Caminhando em Luta (MCL), Levante Popular da Juventude (LPJ), Consulta Popular (CP), Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (MTD).

"A palavra solidariedade não pode ser só palavra, se o MST hoje traz produtos para as ruas de Fortaleza, é porque em diversos momentos da nossa trajetória histórica tivemos o apoio da sociedade, só quero dizer que esta ação é fruto da luta do povo organizado”, ressaltou Geni Santos da direção nacional do MST.

Aproximadamente 2.200 famílias das periferias de Fortaleza receberão cestas agroecológicas. De acordo com os organizadores, 35 toneladas de alimentos, em sua maioria vindos de assentamentos e acampamentos de Reforma Agrária de todo Ceará, foram doados. Dentre os produtos, estão: feijão, arroz, farinha, coco, macaxeira, milho verde, batata, melancia, jerimum, tomate, pimentão, pimentinha, cheiro verde, entre outros itens.

A população da Capital beneficiada com a campanha são dos bairros: Serrinha, Bela Vista, Pici, Cidade Jardim I, Pirambu, Luminosa, Conjunto Ceará, Rosalina, Machado de Assis, Sítio São João, Jangurussu, Santa Maria, Raio de Luz, Lagamar, Paupina e Viaduto da Borges de Melo. Algumas instituições também receberam doações: a Comunidade dos Trilhos, Acampamento Dragão do Mar, Casa da Sopa, Casa dos Venezuelanos, Projeto Sinal de Vida, Pastoral do Migrante, Lar Amigos de Jesus e Pastoral do Povo de Rua.

Francisco da Silva, morador do bairro Bela Vista, foi contemplado com a campanha e falou da ajuda recebida. O pai de família agradeceu, uma vez que tem enfrentado dificuldades para sustentar seus filhos: “Estou muito feliz em receber essa cesta de produtos, os alimentos têm ficado cada dia mais caros, e se manter tem sido cada dia mais difícil”.



Tags