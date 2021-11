Prefeitura adere a projeto da Unicef que cria oportunidades para jovens

A Prefeitura de Fortaleza fechou parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para adesão ao projeto Um Milhão de Oportunidades (1MiO). A assinatura do contrato de adesão aconteceu nessa terça-feira, 9, no Cuca Jangurussu, com a presença do prefeito José Sarto (PDT).

O projeto consiste em uma plataforma, voltada para jovens em situação de vulnerabilidade social, que funciona como um aplicativo de smartphone. O objetivo é fornecer alternativas de educação e trabalho, além de fomentar a participação cidadã.

Na plataforma, serão ofertadas vagas em formações e cursos, informações sobre saúde, além de oportunidades de estágio e emprego. O público-alvo é de adolescentes e jovens racializados, moradores de periferia, e pessoas com deficiência.

