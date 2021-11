Porto Iracema volta às programações presenciais e homenageia vítimas da pandemia

A Escola realizou programação especial voltada as práticas artisticas e culturais. Evento ocorre no Dia da Cultura

A Escola Porto Iracema das Artes retoma as programações presenciais e abertas ao público nesta sexta-feira, 5. No Dia Nacional da Cultura, além das atividades culturais, a instituição também realizou ato em memória das vítimas da pandemia de Covid-19. A homenagem aconteceu nas escadas da frente da Escola.

“Esse ano, a celebração [do Dia da Cultura] é mais que um ato de resistência. No grave contexto nacional, é um ato de sobrevivência, oportunidade de expressar que o país vive, que os artistas sobreviveram, apesar de todas as investidas do governo federal em destruir o campo cultural do país", refletiu a diretora de Formação do IDM e da Porto Iracema das Artes, professora Bete Jaguaribe. Ao todo, já são mais de 600 mil vítimas da Covid-19 em todo o território nacional.

O reencontro da Escola com o público foi marcado por uma programação especial. Pela manhã, foi realizada a pintura do Mural das Terroristas del Amor. Além disso, também foi realizada edição do Laboratório de Artes Visuais com o projeto “Como construir nosso próprio país”, com tutoria de Rosana Paulino.

Já durante a noite, o público pôde contar com uma sessão com modelo vivo COM FIGURA. A atividade foi realizada no pátio da Escola, onde houve distribuição das publicações fotográficas do Instituto da Fotografia. Ao final, ocorreu o ato em homenagem às vítimas da Covid e em solidariedade aos seus familiares e amigos.

O evento contou ainda com Aula de Danças Africanas Ancestrais, bem como a instalação audiovisual “Trilogia da Terra”, com obras do cineasta brasileiro Glauber Rocha. Foram trabalhados três de seus filmes, “Deus e o diabo na terra do sol”, “Terra em transe” e “A idade da terra”.

A organização da Escola ressaltou que as atividades presenciais acontecem de acordo com os protocolos de distanciamento social, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e utilização dos espaços abertos da Escola.



