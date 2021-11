Natal de Luz será lançado nesta semana em Fortaleza e homenageia Belchior

A 25ª edição do Natal de Luz de Fortaleza será lançada nesta quarta-feira, 10. O tema deste ano é "A luz da esperança em você” e o evento farpa homenagem aos 75 anos do artista cearense Belchior. Serão apresentados detalhes sobre a decoração e o reforço policial da operação Centro Seguro, que tenta coibir a criminalidade nas vias do Centro da cidade e imediações.

O Natal de Luz é realizado pela Câmara de Diligentes Lojistas (CDL).

