Bolsa Nota Dez: inscrições para seleção do programa começam nesta segunda, 8

Ao todo, 500 alunos receberão bolsa de R$ 200 para participar de atividades no turno ou no contraturno em que estão regularmente matriculados

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou que as inscrições para seleção do programa Bolsa Nota Dez começam nesta segunda-feira, 8. Ao todo, serão 500 alunos que receberão bolsa de R$ 200. As inscrições vão até o dia 10 de novembro.

Para se inscrever, o aluno interessado deve preencher a ficha de inscrição disponível no edital (clique aqui) e entregar na secretaria de uma das unidades escolares que atuam como polo do Juventude Digital.

Em publicação no Instagram, Sarto disse que os alunos selecionados serão do 9º ano e da última etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Eles serão selecionados para serem monitores nas unidades escolares que ofertam o Programa Integração Juventude Digital (JD 9º ano).

O programa tem o objetivo de potencializar o conhecimento dos alunos, por meio da monitoria de atividades desenvolvidas e voltadas para o fortalecimento das ações pedagógicas e de projetos das unidades escolares.

Com duração máxima de 12 horas semanais, as atividades poderão ocorrer no turno em que o aluno está regularmente matriculado ou no contraturno das aulas escolares.

