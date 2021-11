Redução de velocidade: veja em quais avenidas dirigir acima dos 50km/h já rende multa

Os motoristas que trafegam pelas ruas de Fortaleza devem estar atentos às mudanças que ocorrem no trânsito da Capital: durante os últimos anos, algumas vias da Cidade passaram por redução de velocidade. O objetivo da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) é reduzir a gravidade dos acidentes e garantir a segurança de todos os usuários.

Das 50 vias que passaram a ter o novo limite de velocidade fixado em 50km/h, 26 já podem gerar multas aos motoristas que ultrapassem o novo limite de velocidade.

De acordo com a AMC, são desenvolvidas ações educativas nas vias em que há redução de velocidade, para que os condutores sejam comunicados da mudança. Além disso, um prazo de seis meses é concedido aos motoristas para adaptação às alterações. A autuação por desrespeito ao novo limite de velocidade é prevista, portanto, somente após esse período.

Trechos mistos

Dentre as vias que passaram por redução, duas possuem uma peculiaridade: as avenidas José Leon e Bernardo Manuel possuem trechos nos quais a multa por excesso ao novo limite de velocidade já pode ser aplicada e outros trechos que ainda estão em fase educativa.

Na José Leon, motoristas que trafegam acima do limite máximo permitido de 50km/h entre a avenida Hermínio de Castro e avenida Léa Pompeu já podem ser multados. Entretanto, na mesma via, entre a avenida Léa Pompeu e Desembargador Gonzaga, a fase educativa ainda está vigente.

O mesmo vale para a avenida Bernardo Manuel, entre a Rua 20 (José Walter) e a avenida Radialista João Ramos, onde multas já podem ser aplicadas, mas a fase educativa ainda segue no trecho entre a av. Carlos Jereissati e a av. Pres. Costa e Silva.

Confira as vias com fase educativa já finalizada:

1 - Av. Pres. Castelo Branco (entre a rua Jacinto Matos e a ponte da Barra do Ceará) e (entre a rua Jacinto Matos e a av. Dom Manuel)

2 - Av. Gal. Osório de Paiva (entre a rua Gomes Brasil e a av. Oscar Araripe) e (entre aav. Luís Vieira e o Anel Viário)

3 - Av. Francisco Sá (entre a rua Adriano Martins e a av. Cel. Carvalho)

4 - Av. Duque de Caxias (entre a rua Nogueira Acioli e a av. Padre Ibiapina)

5 - Av. Pe. Ibiapina (entre a rua Carneiro da Cunha e a av. Bezerra de Menezes)

6 - Av. Augusto dos Anjos (entre a rua Gomes Brasil e a av. Osório de Paiva)

7 - Av. Frei Cirilo (entre a av. Min. José Américo e a rua Bady Miguel)

8 - Av. Cel. Carvalho (entre a av. Francisco Sá e o viaduto da Mister Hull)

9 - Av. Gomes de Matos (entre a rua Barão de Sobral e a rua Jorge Dummar)

10 - R. Alberto Magno (entre a rua Elcias Lopes e a rua João Sorongo)

11 - R. Damasceno Girão (entre a rua João Sorongo e a av. Eduardo Girão)

12 -R. Jorge Dummar (entre a rua Marechal Deodoro e a rua Pré Nove)

13 - Av. José Leon (entre a av. Hermínio de Castro e av. Léa Pompeu)

14 - R. Vereador Pedro Paulo (entre aav. Washington Soares e a av. Dr. João Maciel Filho)

15 - Av. Dom Luís (entre a rua Frei Mansueto e a rua Tibúrcio Cavalcante)

16 - Av. Bernardo Manuel (entre a rua 20 - José Walter - e a av. Rad. João Ramos)

17 - Av. João de Araújo Lima (entre aav. Pres. Costa e Silva e a av. Rad. João Ramos)

18 - Av. Hist. Raimundo Girão (entre a av. Barão de Studart e a av. Alm. Barroso)

19 - Av. Abolição (entre a av. Barão de Studart e a av. Beira Mar)

20 - Av. Santos Dumont (entre aav. Dioguinho e a rua Cel. Ferraz)

21 - Av. Monsenhor Tabosa (entre a rua João Cordeiro e a av. Barão de Studart)

22 - Av. Antônio Sales (entre aav. Aguanambi e a rua Mons. Catão)

23 - Av. Imperador (entre a av. Castro e Silva e a av. Domingos Olímpio)

24 - Rua Dr. Justa Araújo (entre a rua Galileu e a av. Silas Munguba)

25 - Rua Gov. João Carlos (entre a rua Galileu e a av. Silas Munguba)

26 - Rua Marechal Bittencourt (entre a rua Pedro Dantas e a av. Silas Munguba)

Vias com fase educativa ainda vigente:

1 - Av. Borges de Melo (entre a rua cap. Vasconcelos e a rua Damasceno Girão)

2 - Av. Bernardo Manuel (entre a av. Carlos Jereissati e a av. Pres. Costa e Silva)

3 - Av. Bezerra de Menezes (entre av. Pde. Ibiapina e av. Gov. Parsifal Barroso)

4 - Av. Jovita Feitosa (entre a av. José Jatahy e a rua Viriato Ribeiro)

5 - Av. José Jatahy (entre aav. João Pessoa e a av. Pres. Castelo Branco)

6 - Av. Eduardo Girão (entre a rotatória da Aguanambi e a av. João Pessoa)

7 - Av. Eng. Humberto Monte (entre aav. Bezerra de Menezes e aav. José Bastos)

8 - Av. Eng. Santana Júnior (entre aav. Antônio Sales e aav. Alberto Sá)

9 - Av. Benjamim Brasil (entre a av. Godofredo Maciel e aav. Bernardo Manuel)

10 - Av. Carapinima (entre a av. José Jatahy e a av. Domingos Olímpio)

11 - Av. José Bastos (entre a av. José Jatahy e a rua Amazonas)

12 - Av. Universidade (entre a av. Eduardo Girão e a av. Domingos Olímpio)

13 - Av. Américo Barreira (entre a av. Gomes Brasil e a rua Amazonas)

14 - Av. Luciano Carneiro (entre a av. da Saudade e a av. Min. Joaquim Bastos)

15 - Av. dos Expedicionários (entre a av. da Saudade e a av. 13 de Maio)

16 - Av. Dr. Theberge (entre a av. Sargento Hermínio e a av. Pres. Castelo Branco)

17 - Av. Godofredo Maciel (entre a av. Pres. Costa e Silva e a rua Napoleão Quezado)

18 - Av. José Leon (entre a av. Léa Pompeu e a av. Des. Gonzaga)

19 - Av. Juscelino Kubitschek (entre a av. Pres. Costa e Silva e a av. dep. Paulino Rocha)

20 - Av. Parsifal Barroso (entre aav. Sargento Hermínio e a av. Bezerra de Menezes)

21 - Av. Prof. Heribaldo Costa (entre a rua Vitória e a rua Waldemar Holanda)

22 - Av. Rogaciano Leite (entre aav. Washington Soares e a av. Des. Gonzaga)

23 - Av. Sen. Fernandes Távora (entre a av. Gomes Brasil e a rua José Mendonça)

24 - Av. Domingos Olímpio (entre a rua Justiniano de Serpa e a Av. Dom Manuel)

25 - Av. José Arthur de Carvalho (entre a av. Odilon Guimarães e a av. Maestro Lisboa)

26 - Av. Perimetral (entre a BR-116 e a Av. Mister Hull)

