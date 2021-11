Fortaleza: motoristas de aplicativo com placa de final 9 devem fazer vistoria em novembro

Motoristas de aplicativo de Fortaleza com veículos com final de placa 9 devem fazer vistoria neste mês de novembro na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), conforme calendário estipulado pelo órgão (veja lista completa no fim da matéria). Estão dispensados aqueles que já realizaram o processo em 2020.

As vistorias tem objetivo de garantir a segurança dos passageiros e do motorista. São avaliados itens básicos, como o estado e conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria, entre outros. Outro elemento que também é considerado é a identidade visual do veículo, com adesivo afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por aplicativos”.

Caso o veículo não seja aprovado na vistoria, que deve ser agendada, o motorista terá oportunidade de fazer as adequações necessárias e marcar uma nova visita. Aqueles que não realizarem as vistorias dentro do prazo previsto estão passíveis de multa e apreensão nas blitzes que serão realizadas pela Etufor. Após o processo, é emitido o selo e respectivo laudo.

O agendamento deve ser realizado por meio do site oficial da Etufor e o condutor deve emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 110,23. No dia e horário marcado, o veículo deve ser apresentado na sede do órgão, no bairro Vila União.

Serviço



Agendamento de veículos com final de placa 9

Por meio do site oficial da Etufor

Quanto: R$ 110,23 (valor do Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Onde: sede da Etufor (Av. dos Expedicionários, 5677 – Vila União)

Quando: durante o mês de novembro, no dia agendado

Veja o calendário vistorias em 2021

PLACA MÊS



Final 4 junho

Final 5 julho

Final 6 agosto

Final 7 setembro

Final 8 outubro

Final 9 novembro

Final 0 dezembro



