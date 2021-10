Dono de bar no Benfica segue internado após tiro; vítima era ameaçada por traficantes

A vítima não seria conivente com o tráfico de drogas no estabelecimento e teve o muro pichado por criminosos; ele segue entubado após ser atingido por tiro no último sábado, 16

O proprietário de um bar no Benfica, em Fortaleza, baleado na madrugada do sábado, 16, segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF) e está entubado. O POVO apurou que a vítima não compactuava com o tráfico de drogas no estabelecimento comercial e sofria ameaças.



A vítima, de nome preservado, foi baleada por dois homens em uma motocicleta. Não havia patrulhamento da Polícia Militar no local. O caso foi encaminhado ao 34º Distrito Policial (DP), no Centro, que investiga o crime.

Conforme a fonte, além de ter sido ameaçado, o homem, que é de origem estrangeira, teve o muro do bar pichado pelos criminosos. Ele segue na unidade hospitalar e, pessoas próximas dele, consideram o estado grave.

O POVO não divulga o nome da vítima baleada, pois ela está em situação de ameaça

Região do crime teve tumulto na mesma noite

Algumas horas antes, ainda na noite da sexta-feira, 15, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência em outro bar, que foi denunciado por moradores. Ao chegar no lugar, os policiais afirmaram que foram recebidos a garrafadas. Os recipientes de vidro eram jogados contra eles, as garrafas caiam no chão e os estilhaços os atingiam. Eles afirmam que revidaram com munição de impacto controlado.

O bar, por sua vez, utilizou as redes sociais para afirmar que a PM quebrou o celular de um dos funcionários e que outra pessoa foi vítima de homofobia durante a abordagem considerada pelo estabelecimento como violenta.

A PM se retirou do local. Horas depois, na madrugada, o proprietário do outro bar foi vítima da ação de dois homens em uma motocicleta.

