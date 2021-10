Bar de Fortaleza denuncia agressão e homofobia; PM nega e diz que foi recebida a garrafadas

16:06 | Out. 17, 2021

Conforme a fonte da Polícia, o estabelecimento funciona regularmente com alvará, mas as denúncias dos moradores contra o lugar são rotineiras e os militares são acionados frequentemente

O Bartequim, no bairro Benfica, em Fortaleza, utilizou as redes sociais para denunciar um caso de agressão e homofobia envolvendo policiais militares na sexta-feira, 15.



Os agentes teriam agredido um funcionário e praticado crime de homofobia. "Espancaram nosso funcionário, foram homofóbicos com ele, o chamando de "viado safado". Tomaram e quebraram o celular dele, simplesmente por estar gravando atos que a Polícia fazia", relatou o estabelecimento.

De acordo com o bar, posteriormente, uma pessoa foi baleada por dois homens em uma moto. "Esperamos com fé por dias melhores e mais pacíficos", diz a nota.

PM nega e diz que foi recebida a garrafadas

Conforme agentes de segurança ouvidos pelo O POVO, após denuncias de som alto e aglomeração, foi solicitado que a equipe de policiais militares fossem até o local, mas chegando lá, os profissionais foram recebidos com arremessos de garrafas contra eles.

As garrafas batiam no chão e os estilhaços atingiam os policiais. Em seguida, os agentes de segurança revidaram com munição de impacto controlado, também conhecido por bala de borracha. Eles negam agressões e homofobia.

De acordo com os profissionais de segurança, depois que o policiamento saiu o lugar ficou desguarnecido e, na madrugada, dois criminosos em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram disparos. Conforme a fonte, o estabelecimento funciona regularmente com alvará, mas as denúncias dos moradores contra o lugar são rotineiras e os militares são acionados frequentemente.



