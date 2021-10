Dois homens são presos com um fuzil na Granja Portugal

Dois homens foram presos em flagrante, na madrugada desta quinta-feira, 21, com um fuzil e 24 munições no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Bruno Wellausen, 26, com passagens por roubos e associação criminosa, ainda atirou contra os policiais militares. Junto a ele estava Francisco Rafael da Silva Silveira, 22, com antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e corrupção de menores.

Eles foram encaminhados ao 32º Distrito Policial, no bairro Granja Lisboa, onde foram autuados por tentativa de homicídio contra os PMs, porte ilegal de arma de fogo e por integrarem organização criminosa.

LEIA MAIS | Suspeito de tentativa de homicídio morre após ação da polícia

Segundo a Polícia, as buscas ocorreram logo após os militares receberem uma denúncia de que homens armados estavam na região. Ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, Bruno atirou contra os PMs, mas ninguém se feriu. O caso foi enviado à Justiça.



