Suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro em Fortaleza e Itatira movimentaram R$ 132 milhões

08:21 | Out. 21, 2021

Um total de R$ 132 milhões foram movimentados por uma quadrilha especializada em fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e em desvio de dinheiro público. Na segunda fase da Operação Hasta, que investiga a atuação dos criminosos que agiam em Fortaleza e em Itatira, a 216 quilômetros da Capital, sete pessoas foram presas nesta quinta-feira, 21.

A ação conta com 90 policiais civis que estão dando cumprimento a dez mandados de prisão. Mais informações serão divulgados ao longo do dia. A primeira fase da operação Hasta foi desencadeada no dia 6 de julho. A quadrilha comandada por pessoas de mesma família suspeita de usar laranjas para fraudar licitações milionárias foi alvo de operação realizada em Fortaleza, Caucaia, Itatira e Pacatuba. Nessa primeira ação, a Polícia investigou o grupo que movimentou cerca de R$ 132 milhões nos últimos oito anos. Duas pessoas foram presas em flagrante e R$ 2 milhões foram bloqueados em bens móveis, imóveis e valores

Segunda fase da Operação Hasta acontece na manhã desta quinta-feira, em Fortaleza e Itatira (Foto: Foto: Polícia Civil)



Hasta, o nome da operação, é uma referência a uma expressão de origem árabe que significa “sob a lança”, o que quer dizer que debaixo da lança nada deveria ser oculto, não podendo haver suspeitas em um contrato ou em um negócio.

