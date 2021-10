Seis ovelhas são furtadas por motociclistas em Icó

14:29 | Out. 21, 2021

Um criador de animais teve seis ovelhas furtadas na tarde dessa quarta-feira, 20, no sítio Pai Mané, na cidade de Icó, a 361,3 quilômetros de Fortaleza. O dono dos bichos viu seis pessoas em três motocicletas, cada uma carregando um animal, saindo do seu curral. Até as 13h30min desta quinta-feira, 21, ninguém foi preso.

De acordo com o proprietário, os criminosos fugiram em direção ao rio Salgado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam buscas para prender os criminosos envolvidos no furto de ovelhas. O caso é apurado pela Delegacia Regional de Icó.

*Com informações de Richard Lopes

