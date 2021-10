Órbita Bar funcionará durante o dia e em novo endereço a partir de 2022

Ideia de novo horário de funcionamento já era pensada antes do período de lockdown no Ceará; criminalidade na região do local anterior influenciou mudança de endereço

O Órbita Bar irá para um novo local de Fortaleza a partir de janeiro de 2022. Segundo a proprietária e administradora do Grupo Órbita, Patrícia Carvalhedo, o estabelecimento adotará um formato totalmente diferente, funcionando durante o dia. A empresária apontou a insegurança excessiva da localidade como um dos motivos para a mudança. Durante o período de pandemia, o local foi saqueado múltiplas vezes. O novo endereço do Órbita Bar ainda não foi divulgado.

“O dragão do mar é um lugar fantástico, mas para a gente não dava mais”, declarou Patrícia Carvalhedo em entrevista para os jornalistas Jocelio Leal e Rachel Gomes, da rádio O POVO CBN. Atualmente, o prédio em que se localizava a boate, nas proximidades do Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema, está disponível para aluguel. No entanto, o Órbita Bar está fechado desde o dia 16 de março de 2020, quando o distanciamento social foi decretado no Ceará.

“Foi uma combinação de coisas: a feira que nunca foi embora, a cabine policial que não era o suficiente. Era uma área insegura e desordenada, com muito comércio ambulante em cima das calçadas”, destaca. A empresária conta que o local foi completamente saqueado no início da pandemia. “Eles iam três vezes por dia ao prédio do Órbita e levavam tudo: telha, registro, guia, até a porta tentaram levar”, relata.

A empresária ressalta que, antes mesmo da pandemia, o estabelecimento já tinha planos de encerrar suas atividades. “No último show, dois dias antes do decreto de lockdown, era mais ou menos uma despedida. A gente teria mais uma festa e na semana seguinte a gente ia começar um novo projeto lá”, declara.

Ela explica, ainda, que a ideia da mudança no horário de funcionamento já era pensada na época. “A gente estava tentando sair dos horários em que a confusão acontecia, que é de madrugada, mas não deu tempo. (...) A gente foi se adaptando a quem conseguia chegar na gente, não era mais a cidade toda que podia chegar até lá”, completou a proprietária. De acordo com Patrícia Carvalhedo, apesar da mudança geográfica, as tradições e o conceito que envolviam o ponto físico do estabelecimento devem ser mantidos.

