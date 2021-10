Assaltante destrói farmácia em Fortaleza ao verificar pouco dinheiro no caixa

Ele desiste de recolher as moedas e, armado a faca, quebra todos os computadores do estabelecimento

Um assaltante promoveu um quebra-quebra dentro de uma farmácia localizada no bairro Parque Araxá, em Fortaleza, na última segunda-feira, 4, depois de notar que havia pouco dinheiro no caixa.



Nas imagens do circuito de segurança do estabelecimento, dois criminosos armados com facas rendem funcionários e clientes. Um deles chega a direcionar a faca para uma funcionária.

Os criminosos começam a mexer nos caixas e percebem que há pouco dinheiro. Um deles começa a pegar moedas, mas desiste e passa a quebrar o estabelecimento. A funcionária e os clientes permanecem estáticos enquanto o indivíduo quebra todos os computadores.

Por meio de nota, a Polícia informou que o 10º Distrito Policial investiga o roubo. Além disso, a Polícia Civil do Ceará reforça a necessidade de Boletim de Ocorrência (B.O).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-4916, do 10º Distrito Policial. Conforme o órgão, o sigilo e anonimato são garantidos.

