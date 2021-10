Imóvel onde funcionou o Órbita Bar está disponível para locação

Famoso pelas suas agitadas festas nas noites de Fortaleza, o prédio onde funcionava a boate Órbita Bar está desocupado e disponível para aluguel. O imóvel está localizado nas proximidades do Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema.

Segundo a imobiliária responsável, o preço de locação do prédio é de R$ 14 mil mensais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um pouco da história do Órbita

Em 2019, a boate completou 20 anos de funcionamento. Conforme site da empresa, “Tudo começou em 1999, quando dois jovens apaixonados por arte e música, após um longo período viajando um bocado por esse mundão… decidiram que era hora de estacionar a Kombi”.

Idealizado pelo artista plástico irlandês Sean Bolger e por Patricia Carvalhedo, estadunidense criada em São José dos Campos (SP), a Kombi foi estacionada justamente na Capital Cearense, mais precisamente na rua Dragão do Mar, 207.

Para comemorar a data, no final de 2019, pouco antes do advento da pandemia de Covid-19, foi realizada uma reforma na casa.

Palco de atrações para todos os gostos, a Órbita informa em seu status numa rede social que está "fechada temporariamente".

Em março deste ano, no Instagram, a empresa se manifestou favoravelmente à vacinação em massa no País e à realização do isolamento social rígido no Estado. “É preciso respeitar o lockdown e acreditar que dias melhores estão por vir, mas é também fundamental transformarmos nossa tristeza e revolta em luta e exigirmos vacina para todos”.

Tags