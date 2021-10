Pai e filha são vítimas de sequestro relâmpago em Fortaleza

Duas pessoas foram vítima de sequestro relâmpago nesta terça-feira, 5, em Fortaleza. Pai e filha, as vítimas foram abordadas por dois criminosos no bairro Passaré e colocados dentro do próprio veículo. Os indivíduos transitaram no carro com as duas pessoas, que em seguida foram liberadas na região. A Polícia Militar deteve uma pessoa na ação.

A ação de roubo com restrição de liberdade, que também é conhecida como "sequestro relâmpago", foi flagrada por imagens de segurança, que mostram o momento que as vítimas são atacadas. Após abandonar as vítimas, os criminosos fugiram no automóvel.

O carro roubado foi encontrado no bairro Edson Queiroz e o suspeito foi conduzido ao 16º Distrito Policial. A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o preso é identificado como Leonardo dos Santos, que possui antecedentes por ameaça. Ele foi autuado em flagrante por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. O carro roubado foi restituído para o proprietário.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; ou para o número (85) 3101-2952, do 16° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

