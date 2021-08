Inec oferece curso gratuito de tecnologia para jovens do bairro Vila União

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) vai disponibilizar 1.020 vagas para 10 cursos gratuitos de formação inicial e continuada. Os candidatos podem realizar as inscrições nos dias 9 e 10 de agosto, ou até esgotarem as vagas, no site da instituição. As aulas serão online, de segunda a sexta-feira, em diferentes turnos, e terão início no dia 16 de agosto. A relação com os nomes dos alunos aprovados será divulgada no dia 13 de agosto, também no portal oficial do Centec.



A oferta é fruto da parceria da instituição com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Segundo o Centec, estarão disponíveis os cursos de Eletricidade básica residencial; Excelência no atendimento ao cliente; Ferramentas digitais; Noções de educação financeira pessoal e familiar; Noções de informática e Noções de liderança e gestão de pessoas.

Estarão disponíveis, ainda, para a escolha dos candidatos os cursos de Noções do operador de caixa; Norma regulamentadora nº 10; Técnicas de negociação e vendas e Técnicas do assistente administrativo.

As formações são ofertadas pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) das cidades de Acaraú, Boa Viagem, Fortaleza, Fortim, Granja, Ipaumirim, Jucás, Limoeiro do Norte, Mauriti, Missão Velha, Piquet Carneiro e Tauá. Contudo, podem participar moradores de qualquer cidade cearense, tendo em vista que as aulas são on-line, com a mediação de um professor.

Inscrições

Para realizar a inscrição, é exigido ser residente no Ceará e que o candidato se enquadre em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica, como desemprego, renda mensal de até um salário-mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância. Além disso, o Centec declara que serão permitidos apenas indivíduos a partir de 16 anos. Por conta da modalidade online, é necessário, ainda, que o aluno possua computador, notebook ou celular com acesso à internet - cursos de TI não podem ser feitos pelo celular.

Além disso, é ressaltado que cada formação adotam critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional. O Centec deixa claro, ainda, que os candidatos devem estar atentos durante o ato de inscrição, pois será permitida apenas uma inscrição por pessoa. Caso sejam detectadas inconsistências, como inscrições fora dos pré-requisitos desejados, o candidato será desclassificado.





Serviço:

Clique aqui para acessar o site da Instituição

Confira os detalhes de cada uma das capacitações:

Curso: Excelência no atendimento ao cliente

Turma 01: 13h às 17h (Tarde)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Acaraú e Fortaleza

Curso: Técnicas de negociação e vendas

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Boa Viagem e Limoeiro do Norte

Curso: Técnicas do assistente administrativo

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Pessoas cursando o 3o ano do Ensino Médio ou com Ensino Médio completo

Unidade do Centec: Boa Viagem

Curso: Noções de liderança e gestão de pessoas

Turma 01: 8h às 12h (Manhã)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Turma 03: 18h às 22h (Noite)

Turma 04: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: CVT Fortim, Jucás, Granja e Piquet Carneiro

Curso: Ferramentas digitais

Turma 01: 18h às 22h (Noite)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Fortim e Jucás

Curso: Eletricidade básica residencial

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Ipaumirim

Curso: Noções do operador de caixa

Turma 01: 13h às 17h (Tarde)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Tauá e Mauriti

Curso: Noções de educação financeira pessoal e familiar

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte

Curso: Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10)

Horário: 13h às 17h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Missão Velha

Curso: Noções de informática

Horário: 8h às 12h (Manhã)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: 0(a) aluno(a) deve ter computador ou notebook com internet

Unidade do Centec: CVT Fortim

