Foragidos da Justiça paulista são presos em Fortaleza suspeitos de aplicar golpes com cartões clonados

Três integrantes de uma organização criminosa de São Paulo foram presos nesta quinta-feira, 26, em Fortaleza, suspeitos de aplicar golpes financeiros por meio da clonagem de cartões de crédito. O trio foi localizado em uma pousada de alto padrão no Meireles, bairro nobre da cidade, após investigação conjunta entre as Polícias Civil paulista e cearense.



Entre os capturados, está um casal suspeito de participação em uma tentativa de homicídio contra um agente penitenciário em São Paulo no último dia 24 de julho. Os dois eram os alvos principais das buscas policiais, mas um terceiro suspeito, natural de Pernambuco, também foi localizado junto com a dupla.

Com eles, foram encontrados diversos cartões de crédito em nome de várias pessoas, celulares, notebooks, 7g de maconha e cerca de R$ 9 mil em espécie. Na abordagem, o casal apresentou documentação falsa, mas após averiguação dos policiais civis, foram constatadas as verdadeiras identificações.



De acordo com o titular do 2º Distrito Policial (DP) de Fortaleza, Adriano Felix, as investigações indicam que os suspeitos utilizavam maquinário próprio para a fabricação dos cartões falsificados, que depois eram comercializados de forma ilegal. “Eles mesmos falsificavam os cartões e vendiam a terceiros. No decorrer da investigação, vamos apurar quem eram esses receptores. Pelas primeiras análises, concluímos que as vítimas são pessoas que têm contas em bancos digitais, aqueles em que todas as transações são feitas por aplicativo”, detalha o delegado.



Os investigadores suspeitam que o trio integra uma rede criminosa especializada em estelionato, que faz vítimas em várias cidades do Brasil. Até agora não foram identificadas ligações entre os suspeitos e integrantes de grupos criminosos do Ceará. Segundo a Polícia, o trio planejava estadia transitória na Capital cearense, enquanto tentavam despistar as autoridades paulistas. Eles estão no Ceará desde o dia 16 deste mês.



Os suspeitos vão responder por associação criminosa, estelionato, tráfico de drogas e falsificação de documentos. Eles ficarão presos no Ceará por tempo indeterminado, até que a Justiça determine eventual transferência para São Paulo.

