ONG Beatos abre inscrições para seminário online gratuito sobre tradição oral

A ONG Beatos está com inscrições abertas para o Seminário “Tradição Oral - Percursos da Ancestralidade e Sequência Geracional”. O evento online será entre o dias 26 e 28 de agosto, a partir das 16 horas, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. Segundo a ONG, o seminário abordará métodos de educação, participação e encantamento do social, para valorizar a expressão da palavra, da memória, da história, das cantigas, das danças e dos rituais de tradição oral. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até esta quarta-feira, 25, um dia antes do eventos, por meio do portal da organização.

O seminário faz parte da programação do projeto "Educação Gaia Cariri", que teve início no dia 9 de agosto e prossegue até o dia 3 de setembro. O objetivo é divulgar o Programa de Fortalecimento do Centro de Referência Arte e Cultura para Região do Cariri Cearense. Desta forma, a organização busca promover o envolvimento, o compromisso e a participação das comunidades cearenses no manejo do uso humano da arte, cultura e natureza.

Clique aqui para fazer a inscrição

Confira a programação do Seminário "Tradição Oral - Percursos da Ancestralidade e Sequência Geracional”:

Dia 26 - 16h:

Abertura: “A Vida não é Útil” com Ailton Krenak e o Secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piuba

Dia 27 - 16h:

Mesa: Cultura Popular e Educação. Convidados - Mestra Edite, Mestre Cirilo e Oswald Barroso

Dia 28 - 16h:

Mesa: Repasse das Tradições - Mestre Antonio, Mestre Raimundo e Rosemberg Cariry

Dia 29 - 16h

Mesa: Cultura Popular e Educação - Mestre Aldenir, Zulene Galdino e Cícera Nunes

