Mulher é presa com 6,5 kg de cocaína em bagagem com tamancos no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal (PF), a Receita Federal e a Fraport inauguraram o novo canil do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 24. A estrutura, construída pela Fraport, empresa que administra o aeroporto, abrigará os cães farejadores da PF, que atuam em ações de repressão ao tráfico de drogas. Com a nova “casa”, o objetivo é estabelecer uma presença maior das ações com cães no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

“Inu”, o cão da raça pastor belga malinois, e “Dea”, a cadela da raça pastor alemão, são os animais detectores da PF que residirão no canil. O canil é uma dependência compartilhada com a Receita Federal, que também possui cães farejadores empregados nas ações de fiscalização de ilícitos aduaneiros. Os animais participam de fiscalizações de rotina e vistorias, bem como de operações policiais.

A cerimônia de inauguração do canil contou com a participação do Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará, Caio Rodrigo Pellim, da Receita Federal, João Batista Barros da Silva Filho, e do diretor da Fraport, Alan Veras. Além de servidores dos órgãos públicos e da empresa concessionária.

De acordo com a assessoria, a PF apreendeu, até o mês de agosto deste ano, quase duas toneladas de cocaína e mais de 60 kg de maconha. Das apreensões realizadas no Aeroporto de Fortaleza, três contaram com a participação dos cães e operadores da PF.

