Prefeitura inicia levantamento de dados para planejar soluções ao comércio na José Avelino

O levantamento ocorre por meio de uma unidade móvel de atendimento da Secretaria da Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), situada no estacionamento do Mercado Central

A Prefeitura de Fortaleza vai estar, desta quinta-feira, 26, até o dia 3 de setembro, levantando dados das pessoas que atuam no comércio informal da rua José Avelino e entorno. Iniciativa é estratégia do Comitê criado pelo órgão para dialogar com feirantes e visa fazer um diagnóstico da comercialização para propor soluções à área. O levantamento ocorre por meio de uma unidade móvel de atendimento da Secretaria da Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), situada no estacionamento do Mercado Central.

Os agentes vão atuar no espaço de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Conforme Prefeitura, os dados coletados devem dar uma dimensão de quantas pessoas atuam na área e trazer outras informações para o Comitê, que após análise deve pensar em ações de "reordenamento do centro da Cidade", buscando não prejudicar os trabalhadores que dependem do espaço para ter renda.

A coleta ocorre cerca de uma semana após um confronto entre feirantes e a Guarda Municipal resultar na morte de um comerciante. Os agentes teriam ido ao local de madrugada para impedir a feira, que é proibida em decreto estadual vigente. Contudo, ambulantes relataram violência da parte dos guardas, que teriam disparado balas de borracha contra eles.

Uma arma de fogo foi usada na ação e um tiro dela atingiu o feirante Naison Abdenego de Sousa Barros, de 31 anos, que chegou a ser levado para uma unidade hospitalar mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito. O crime é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e ainda não há informações se o autor do disparo que vitimou o comerciante foi um dos agentes da Guarda Municipal.

Logo em seguida ao confronto o prefeito da Cidade, José Sarto (PDT) anunciou a criação de um Comitê para dialogar com feirantes e trazer soluções "dignas" a um embate que já ocorre há anos. O secretário de Governo, Renato Lima, é um dos interlocutores da entidade, que é composta ainda por representantes de órgãos como a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Funcionamento da feira

De acordo com decreto vigente, as atividades de comercialização na José Avelino só podem acontecer dentro de balcões e lojas, sendo proibidas as atividades econômicas em ruas e avenidas da Cidade. Logo após o conflito entre comerciantes e guardas, a Prefeitura suspendeu o comércio atacadista, incluindo lojas e galpões, no entorno da área até o último domingo, 22.

Nesta quarta-feira, 25, O POVO registrou um movimento intenso na feira durante as primeiras horas da manhã- embora público fosse menor do que o normalmente registrado. Vereadores da oposição estiveram no espaço, em defesa dos feirantes. Além deles, agentes da Prefeitura também estavam presentes, mas para garantir o ordenamento do comércio e evitar aglomerações.

Serviço

Levantamento do comércio informal da rua José Avelino e entorno



Quando: 26 de agosto ao dia 3 de setembro; de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 12h e das 13h às 17h



Onde: Unidade Móvel da SDE - Estacionamento do Mercado Central (Avenida Alberto Nepomuceno, 199 - Centro)



Mais informações: 0800 081 4141

Tags