Homem é resgatado de afogamento pela PM na Praia do Futuro

Agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgataram um homem, de 25 anos, de afogamento. O trabalho de resgate foi realizado nesta quinta-feira, 26, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Homens do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) também atuaram na ocorrência.

O subtenente Rubens e o cabo Raphael patrulhavam a área por volta das 15h30min quando foram acionados pela esposa da vítima, que relatou que seu companheiro estaria se afogando no mar. Primeiro, o subtenente adentrou no mar enquanto o outro PM solicitava apoio via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).

Devido à dificuldade para retirar a vítima de aproximadamente 1,80 de altura, o cabo Raphael também entrou no mar para ajudar no resgate. De acordo com a assessoria da PM, os primeiros socorros à vítima foram realizados ainda na faixa de areia pelo CBMCE.



