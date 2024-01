Saúde e segurança do trabalho

Segurança do trabalho na saúde: Unimed Fortaleza reforça medidas de prevenção para cuidar de quem salva vidas

Além do trabalho de conscientização e do alto investimento em EPIs, a empresa apostou em soluções de saúde mental para os profissionais de saúde. Case é tema de palestra do webinar Saúde e Segurança do Trabalho no próximo dia 7 de dezembro