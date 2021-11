Especialista alerta sobre direitos e deveres no mercado para um ambiente de trabalho seguro

O Webinar de Segurança e Saúde do Trabalho ocorre no próximo dia 29, às 10h40, e conta com três painéis. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento. O primeiro painel, de tema “Os desafios da execução do trabalho seguro em tempos de crise”, será voltado para a segurança do trabalhador no seu local de trabalho e o direito a ter um ambiente profissional sadio, principalmente neste momento em que a pandemia causou sérios prejuízos na sociedade.

“Cabe à empresa dar ao trabalhador um ambiente de trabalho sadio e seguro, com estrutura adequada, banheiros com qualidade”, explica um dos palestrantes do painel, o Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT), Francisco José Gomes. Caso a empresa não cumpra com esses deveres, o trabalhador tem o direito de procurar o poder judiciário para reverter a situação, alerta o especialista.

Neste momento de pandemia, Francisco analisa que o principal campo afetado negativamente foi o psicológico, causando até depressão em muitas pessoas. “Empresas fecharam e as pessoas passaram a trabalhar em casa, sem estarem preparadas. Tiveram que adaptar a convivência familiar, readequar espaços”, aponta.

De acordo com o Desembargador, as empresas devem olhar o trabalhador de forma humanizada, e não apenas como um meio de lucro. “Uma pessoa feliz produz muito mais e com mais qualidade”, garante.

Serviço

Webinar “Segurança e Saúde do Trabalho - Como Investir na Construção do Trabalho Seguro em Tempos de Crise”

29/11

8h30 - Cerimônia de abertura

8h40 - Painel I - Os Desafios da Execução do Trabalho Seguro em Tempos de Crise;

9h40 - Painel II - A Importância do Meio Ambiente de Trabalho no Desenvolvimento de Atividades Saudáveis;

10h40 - Painel III - Prevenção de Acidentes do Trabalho e de Doenças Relacionadas ao Trabalho em Épocas de Crise.

