Prevenção de acidentes e doenças no trabalho é tema de webinar gratuito nesta segunda, 29

Durante a pandemia, a preocupação com a saúde física e mental se intensificou em todos os setores produtivos. Por isso, o terceiro painel do webinar “Saúde e Segurança no Trabalho”, que acontece nesta segunda-feira, 29, terá como tema “Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais em épocas de crise”.

O painel, que começa às 10h40min, contará com a participação de Alexandre de Lima, médico do trabalho corporativo do Serviço Social da Indústria (SESI) e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

No webinar, o profissional irá abordar as medidas de âmbito médico sobre o assunto, assim como os principais aspectos da qualidade de vida no trabalho no período de pandemia e pós-pandemia, que devem estar no centro da atenção dos empregadores.

De acordo com Alexandre, eles devem cumprir e estar atentos às determinações legais e recomendações das autoridades sanitárias, tais como medidas gerais de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 em ambientes de trabalho, condutas em relação a eventuais casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, higiene das mãos e etiqueta respiratória.

Também são pontos que exigem mais cuidados medidas como a manutenção do distanciamento social, ventilação, limpeza e desinfecção dos equipamentos e ambientes de trabalho, condutas preventivas em relação aos grupos de risco para a doença e regramento dos equipamentos de proteção individual (EPI) e outros equipamentos de proteção, além de refeitórios e vestiários.

Para Alexandre, a atuação dos profissionais prevencionistas, como o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho, é essencial para a construção de um espaço seguro e saudável. Por isso, a posição de liderança da FIEC junto a indústria cearense e a sociedade como um todo permitiu, desde o primeiro momento, uma parceria com as autoridades sanitárias do Estado e dos municípios na proteção desses setores contra o vírus e a crise causada pela pandemia, com recomendações para a retomada das atividades econômicas de forma escalonada e segura.

Como serviços prestados pela FIEC é possível citar, por exemplo, a atuação do SESI em Segurança e Saúde do Trabalho, com consultas de telemedicina e de testes de Covid-19 para os trabalhadores, assim como a produção do Elmo (capacete) pela FIEC e pelo SENAI, usado para otimizar a oxigenação de pacientes com Covid-19. “A FIEC teve atuação destacada e de liderança durante todo o período da pandemia, fazendo parte do Comitê Estadual de Combate à Pandemia, com forte atuação do SENAI e do SESI, promovendo orientações e recomendações para todo o setor industrial e para a sociedade”, aponta o médico.

Webinar “Segurança e Saúde do Trabalho - Como Investir na Construção do Trabalho Seguro em Tempos de Crise”

Quando: 29 de novembro de 2021

Programação: 8h30min - Cerimônia de abertura

8h40min - Painel I: Os desafios da execução do trabalho seguro em tempos de crise

9h40min - Painel II: Prevenção de acidentes do trabalho e de doenças relacionadas ao trabalho em épocas de crise

10h40min - Painel III: A importância do meio ambiente de trabalho no desenvolvimento de

atividades saudáveis

Inscrições: https://especial.opovo.com.br/segurancadotrabalho/