Saúde e Segurança do Trabalho: Célula Especial da Assembleia Legislativa realiza ações preventivas

Nova célula foi idealizada pela primeira-dama do legislativo, Cristiane Leitão, e inaugurada em junho deste ano, na gestão do presidente Evandro Leitão (PDT)

Essencial para assegurar saúde e dignidade ao trabalhador, a segurança do trabalho teve sua importância ampliada com a chegada da pandemia. Além do combate à Covid-19, questões de saúde mental precisaram ganhar mais espaço no ambiente de trabalho, tanto para cuidar das pessoas quanto do funcionamento das organizações. Por isso, em Fortaleza, o Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS) da Assembleia Legislativa do Ceará criou o Núcleo de Saúde do Trabalhador, instalado sob a gestão do presidente Evandro Leitão (PDT) e inaugurado em junho do ano passado.

Composta por uma equipe multidisciplinar (médico do trabalho, enfermeira do trabalho, fisioterapeuta ergonomista, engenheira do trabalho e técnica de segurança do trabalho), a nova célula foi idealiza pela primeira-dama do legislativo, Cristiane Leitão, e inaugura serviços que agregam aos já oferecidos pelas demais especialidades já existentes no DSAS (nutrição, enfermagem, fisioterapia, clínica médica, fonoaudiologia, psicopedagogia, entre outras) o cuidado integral e sistêmico.

De acordo com o orientador da Célula, médico do trabalho Joaquim Garcia, o objetivo do espaço é voltar o olhar para os trabalhadores da Casa (servidores e terceirizados) no que se refere a promoção de saúde através de ações educativas no ambiente laboral.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A nossa principal ação foi o desenvolvimento do protocolo de biossegurança, implantado para o retorno das atividades presenciais e apresentado a todos os setores da casa legislativa com o propósito de preservar a saúde de nossos colaboradores. Também desenvolvemos ações em parceria com outros setores, como orientações sobre alimentação saudável, higiene ocupacional, ginástica laboral, e um curso de primeiros socorros”, conta Joaquim.

Além do combate à Covid-19, a discussão sobre saúde mental precisou ganhar maior espaço no ambiente de trabalho, no que tange ao cuidado com as pessoas e quanto à dinâmica de funcionamento das organizações.

A equipe multidisciplinar que é responsável pelo espaço aponta a necessidade de intervir na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. “A célula é mais um canal aberto com o servidor, que já tinha à sua disposição outras especialidades, e expressa o olhar humanizado da gestão para seus colaboradores”, completa a primeira-dama do parlamento, Cristiane Leitão.

Até agora, já foram realizadas 17 ações coletivas que beneficiaram trabalhadores e suas famílias. De acordo com o diretor do DSAS, Luís Edson Corrêa, novas ações estão sendo estruturadas neste fim de ano e devem entrar no calendário de 2022.

Garantindo o trabalho seguro na pandemia

Ações que beneficiam o trabalhador e as organizações são essenciais para que a retomada das atividades presenciais ocorra da melhor forma. Pensando nisso, O POVO realiza um webinar gratuito sobre o tema no próximo dia 29, a partir das 8h30min, para todos os interessados no assunto. As inscrições para o evento online podem ser feitas neste link.

SERVIÇO

Webinar “Segurança e saúde do trabalho: como investir na construção do trabalho seguro em tempos de crise”

Quando: 29 de novembro de 2021, a partir das 8h30min

Programação:

8h30min - Cerimônia de abertura

8h40min - Painel I: Os desafios da execução do trabalho seguro em tempos de crise

9h40min - Painel II: Prevenção de acidentes do trabalho e de doenças relacionadas ao trabalho em épocas de crise

10h40min - Painel III: A importância do meio ambiente de trabalho no desenvolvimento de atividades saudáveis

Inscrições e mais informações: https://especial.opovo.com.br/segurancadotrabalho/

Gratuito