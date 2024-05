Confira o melhor dos três dias de Ceará Está na Moda

Durante os dias 23, 24 e 25 de abril, o Centro de Eventos do Ceará foi palco de um evento que revelou a força da indústria e da criatividade da moda cearense. Reveja os melhores momentos do Ceará Está na Moda

A indústria da moda vive momento de expansão no Ceará. Para celebrar esse caminho, nos dias 23, 24 e 25 de abril o Estado foi palco do Ceará Está na Moda (CEM). O evento é uma realização do IPDC e da Câmara dos Conselhos Empresariais da Fecomércio (CACE), em especial a da Moda. O patrocínio é do Governo Federal, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Governo do Estado do Ceará, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), APEX Brasil, Sebrae, Sindieventos-Ce, Sinditêxtil, SindConfecções, Sindroupas, Sindiredes, Sindcalf, Sindilojas e Abvtex.

Foram três dias de oficinas, palestras, feiras, rodadas de negócios e outras imersões, todas gratuitas. O objetivo foi dar visibilidade e multiplicar o potencial da cadeia produtiva da moda.

Para o presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, a iniciativa vem para somar esforços, sendo “o pontapé” para entrar no calendário dos eventos. “Nós já temos uma cadeia produtiva bem desenvolvida no Estado e o que precisamos é dar ainda mais apoio e preparar as empresas para vender não só para o Brasil, mas para exportar. Então, estamos lançando novos cursos e concursos na área da Moda, contribuindo assim para desenvolver o segmento no nosso Estado”, explica Gastão.