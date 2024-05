Ceará Está na Moda: primeiro dia de desfiles é marcado por coleções autorais. Confira as fotos!

A abertura dos desfiles ficou a cargo da marca Del Rio , seguida por Thaty Rabelo e, na sequência, Gamane . O segundo momento foi reservado à estreia da coleção Balance, assinada por Sarah Veloso - ganhadora da segunda edição do edital Jovens Criadores, uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no Ceará (Senac Ceará).

Rykel Aguiar, 22 anos, compareceu ao desfile e já é certo o retorno em todos os dias do evento. “Adorei o desfile. Achei a temática da Del Rio muito interessante, de misturar e sobrepor peças tidas como ‘não’ conexas no modo de vestir. Amei a inclusão do desfile da Thaty, é necessário e o mercado urge disso. E a Gamane foi uma pegada da moda fitness bem fashionista”, relembra.

O estilista Ivanildo Nunes, autor da marca homônima, encerrou a noite assinando coleção que aposta no preto e branco, sempre lançando mão de sua identidade, composta pela ostentação de detalhes artesanais, trançados por mãos de comunidades artesãs advindas do interior do Ceará.

Detalhes da coleção da marca Thaty Rabelo. Crédito: Jr Panela/Fecomércio Ceará.

No segundo momento do desfile, o estudante de Moda diz ter se identificado com as colaborações de alunos e designers iniciantes. “Trouxe uma proximidade e me senti parte daquilo, como estudante de moda. Foi interessante analisar que eu posso e consigo, como eles, fazer peças tão incríveis”, compartilha, emendando com as impressões sobre o desfile que fechou o evento.

“⁠O Ivanildo foi o ápice da noite. Fiquei todo arrepiado com a coleção, toda de um bordado tão difícil e caro, que é o richelieu. Foi mágico e de encantar o público. Ele nos levou a uma atmosfera sublime. Foi transcendental”, avalia o jovem.

Detalhes da coleção de Ivanildo Nunes. Crédito: Jr Panela/Fecomércio Ceará

Lançado nesta terça-feira, Ceará Está na Moda continua nesta quarta-feira e segue até amanhã, 25, com desfiles iniciando às 19h30 às 22h, no Centro de Eventos do Ceará. Para participar, é necessário ter se credenciado, pois a quantidade de lugares é limitada. O CEM é uma promoção do Sistema Fecomércio Ceará em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O evento conta com extensa programação, incluindo oficinas, palestras, feiras, rodadas de negócios e outros atrativos, todos gratuitos, voltadas para tem interesse em se conectar com as atualizações da moda.