A força da moda: evento reuniu autoridades em lançamento que celebra a relevância do setor no Ceará

A indústria da moda vive momento de expansão no Estado, evidenciando a força dos setores têxtil e de confecção cearenses. Para celebrar esse caminho, lideranças políticas e do setor privado se reuniram na noite desta terça-feira, 23, no Centro de Eventos do Ceará, para lançar o Ceará Está na Moda (CEM), evento que já marca o calendário do setor por aqui. O evento ocorre até a próxima quinta-feira, 25, com extensa programação voltada para quem tem interesse em se conectar com as atualizações da moda por meio de oficinas, palestras, feiras, rodadas de negócios e outros atrativos, todos gratuitos. Promovido pelo Sistema Fecomércio Ceará e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) por meio do SESI e SENAI, o CEM tem como objetivo dar visibilidade e multiplicar o potencial do cearense na cadeia produtiva da moda, que vem se destacando. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Ceará já ocupa o primeiro lugar no Norte e Nordeste entre os estados que mais empregam no segmento da moda, sendo o quinto no Brasil. O dado é do estudo Setor da Moda no Estado do Ceará, realizado pelo Centro de Inteligência do Sistema Fecomércio Ceará e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC). De acordo com a pesquisa, o Ceará possui 74,7 mil empresas ativas e cerca de 149 mil postos de trabalhos diretos, tendo movimentado em 2023 US$ 268 milhões em exportação.

Para o presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, a iniciativa vem para somar esforços, sendo “o pontapé” para entrar no calendário dos eventos cearenses de relevância. “Hoje estamos juntando esforços da Federação do Comércio, da Federação das Indústrias, do Sebrae, da Apex, do Banco do Nordeste, porque nós sempre costumamos dizer que para nós o evento é a culminância do processo. O evento não pode nascer e morrer por ele próprio. O evento nasce, se promove, como culminância de ações e preparação de ações que vão ser colocadas em prática a partir desse (primeiro) evento, e que passará a fazer parte do calendário do Estado do Ceará“, explica o presidente, em pronunciamento. O diretor administrativo da Fiec, Chico Esteves, também se pronunciou. “Que não seja apenas um momento de celebração, mas também um chamado para ação. Que cada um de nós, em nossos respectivos papéis e esferas de influência, se comprometa a fortalecer e expandir horizontes dessa cadeia produtiva tão vital para o nosso Estado. Que o ‘Ceará Está na Moda’ seja não apenas um evento, mas uma declaração de confiança no poder de transformação da nossa indústria. Que ele seja um prenúncio de um futuro de conquistas e realizações para todos aqueles que fazem parte desse gigante universo da moda cearense”, encerrou o gestor.

Referência e futuro

Quem também se pronunciou na ocasião foi o diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará, Alci Porto, enfatizando que desconhece o momento em que o Estado deixou de ser referência no segmento. “Sempre o Estado do Ceará teve referência, as empresas mais ousadas do setor têxtil e confecção são do Ceará. O Ceará ditou moda durante muitos anos para o Brasil e para fora do Brasil”. Na fala, Alci Porto revelou pedido feito ao Sebrae pelo Presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, para que não fosse promovido apenas um evento, mas “um grande programa de recuperação e resgate da imagem do Estado do Ceará como grande promotor da moda no Brasil”. “Nós do Sebrae nos sentimos honrados e já estamos discutindo um projeto que vai justamente delinear (o setor) para os próximos meses, e os empresários vão ter apoio em todas as áreas”, disse o diretor, lembrando da importância da união dos sindicatos e da atuação do Sistema S no Estado. “O Sebrae já está reservando o seu orçamento estadual a favor de recursos voltados para a competitividade dos setores da moda no nosso povo”, conclui.