No CEM, empresas cearenses buscam internacionalização em rodadas de negócios mediadas pela Apex

“Eles vêm para comprar histórias”. Assim Pablo Lira, assessor da presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), define a atuação das empresas internacionais que vêm ao Brasil para fazer negócios. No Estado, elas foram convidadas para se conectar com as marcas cearenses que expõem seus produtos nos estandes do Ceará Está na Moda (CEM), que ocorre até essa quinta-feira, 25, no Centro de Eventos do Ceará. Durante a Rodada de Negócios, setor específico do evento que facilita esse contato, a Apex trouxe compradores dos Emirados Árabes Unidos, Espanha, Rússia, Filipinas e África do Sul para ver de perto as belezas da moda cearense.

O que mais brilha aos olhos dos estrangeiros? Como o Ceará incorpora artesanato à sua moda. Mas muito mais que isso, é o storytelling que faz toda a diferença no valor agregado aos produtos das marcas locais.

"Quando (os compradores estrangeiros) vêm para cá, vêm para comprar história. Não vêm só para comprar produtos. É por meio da visitação que a gente faz nas fábricas, essa visita numa feira dessas, que eles presenciam a história, conversam com as pessoas... Por exemplo, a Catarina Mina tem um projeto social com 450 bordadeiras aqui no interior do Ceará. Então o quanto de renda um produto desse não divide?", aponta o assessor.