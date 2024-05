Palestras apresentam caminhos inovadores para negócios de moda no último dia do CEM. Confira!

Três empresários de sucesso no segmento da moda, Rayssa Thomaz, Renato Thomaz e Caito Maia, descobriram as ferramentas para liderar o caminho do sucesso em seus negócios. Eles marcaram presença nesta quinta-feira, 25, no terceiro e último dia do Ceará Está na Moda, evento do Sistema Fecomércio Ceará promovido em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Sesi e Senai.

A diretora da Yssa Marketing de Moda, Rayssa Thomaz, é visionária do marketing digital para o setor. Proprietária de uma agência, de uma escola e de uma produtora de campanhas de marketing de moda, ela compartilha sua experiência para que marcas de todos os tamanhos consigam se destacar em um ambiente de disputas por atenção.

A lição: a chave que todo mundo procura para se sobressair no ambiente digital não está no outro, mas dentro de cada um de nós. “O maior desafio de diferenciação é as pessoas pararem de copiar e olharem para dentro. Quando elas olham para a essência delas, pra quem elas são, pra quem elas querem falar, elas conseguem se diferenciar com mais facilidade”, orienta.