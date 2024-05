Moda para além da obviedade: evento promove formações sobre comércio e indústria cearense

Grandes nomes da moda, desfiles com jovens criadores e estilistas de relevância nacional e exposições com Mestres da Cultura e artesãos são alguns dos destaques do Ceará Está na Moda (CEM), evento que teve início nesta terça-feira, 23. Promovido de forma conjunta pelo Sistema Fecomércio Ceará e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o CEM é aberto ao público e ocorre no Centro de Eventos, em Fortaleza, até o dia 25. As inscrições podem ser feitas presencialmente.

O objetivo do evento é potencializar o trabalho do povo cearense na moda do Estado, apoiando empreendedores e trabalhadores do segmento. Nesse sentido, o Senac e o Senai estão presentes no CEM promovendo uma série de palestras e oficinas para o público. Alguns dos temas trabalhados foram tendências futuristas para a moda, práticas de ESG no setor, colorimetria e modelagem de calçados.

Marvane Maia, estilista de lingerie há 12 anos, compareceu ao CEM em busca de se manter atualizada sobre as tendências do mundo da moda. “É muito importante participar, ver as palestras, estar nos lugares, ver o que está acontecendo de novo, se conectar com as pessoas. Por exemplo, a primeira palestra que eu assisti foi sobre ser mais consciente, trazer uma olhar em relação ao cotidiano, para eu poder entrar nessa realidade”, explica.