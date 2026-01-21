Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prouni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instituições privadas

Autor Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
A primeira edição do ano do Programa Universidade para Todos (Prouni) oferecerá 594.519 bolsas. É a maior oferta da história do Prouni, segundo o Ministério da Educação (MEC).

No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do Prouni, os candidatos podem consultar as vagas ofertadas por município, curso, turno e instituição privada de ensino superior.

O programa federal oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo são brasileiros sem diploma de nível superior. 

Do total de bolsas anunciadas, 274.819 são integrais e 319.700 bolsas parciais,  de 50%.

As inscrições nos processos seletivos para concorrer a um bolsa do programa estarão abertas a partir de segunda-feira (26) até quinta-feira (29).

A inscrição no Prouni é sempre gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do Prouni.

Vagas

Das 594.519 mil bolsas, 328.175 são para bacharelado; 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura.

Entre os cursos com maior oferta de bolsas está o de administração (63.978 bolsas), seguido por ciências contábeis (41.864). 

Para participar do Prouni é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições:

  •       ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  •       ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  •       ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
  •       ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; 
  •       ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
  •       ser pessoa com deficiência, conforme previsto na legislação brasileira;
  •       ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.

A seleção é feita com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por isso, é necessário ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do Enem e nota diferente de zero na redação.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro na página do Prouni na internet. A segunda chamada sairá no dia 2 de março.

Número de bolsas do Prouni por curso:

  •       administração:       63.978;
  •       ciências contábeis: 41.864;
  •       análise e desenvolvimento de sistemas:   29.367;
  •       gestão de recursos humanos:        22.969;
  •       direito:        21.558;
  •       engenharia de software:    17.484;
  •       logística:     14.714;
  •       criminologia:  13.978;
  •       investigação e perícia criminal:     13.900;
  •       psicologia:  13.505.

