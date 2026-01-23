Sisu 2026: UFMG divulga parcial de notas de corte; inscrições encerram hoje

Sisu 2026: UFMG divulga parcial de notas de corte; inscrições encerram hojeNotas de corte da UFMG seguem parciais no último dia de inscrições do Sisu 2026; sistema registra oscilações nas notas e exige estratégia dos candidatos. Veja lista com todos os cursos e notas
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 23 de janeiro.
O processo é gratuito e realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC). Nesta edição, o sistema reúne 274,8 mil vagas em cursos de graduação presenciais.
Ao todo, são ofertados 7.399 cursos por 136 instituições públicas de ensino superior, entre universidades federais, estaduais e institutos. As vagas estão distribuídas em todas as regiões do país, com ingresso previsto ainda no primeiro semestre letivo de 2026.
A seguir, saiba como funciona o sistema de notas de corte, veja lista completa com todos os cursos e notas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e próximos passos no Sisu 2026:
Notas de corte do Sisu são parciais e variam diariamente
Durante todo o período de inscrições, o Sisu divulga notas de corte parciais, que representam a menor pontuação entre os candidatos classificados até aquele momento. Esses valores são atualizados diariamente e podem aumentar ou diminuir conforme as mudanças feitas pelos próprios inscritos.
Por esse motivo, especialistas em orientação educacional recomendam acompanhar o sistema com frequência, especialmente nas horas finais antes do encerramento. É nesse intervalo que costumam ocorrer as maiores oscilações, sobretudo em cursos com alta concorrência.
Notas de corte da UFMG no Sisu 2026
A seguir, confira a última parcial das notas de corte da UFMG, divulgada nesta sexta-feira, 23, organizada por curso e campus.
- Abi - Ciências Biológicas Matutino Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 742,64
- Abi - Ciências Biológicas Noturno Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 713,44
- Abi - Ciências da Natureza e Matemática Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 634,06
- Abi - Ciências Sociais Campus Pampulha(Belo Horizonte, MG): 703,78
- Abi - Filosofia Matutino Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 706,86
- Abi - Filosofia Noturno Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 696,38
- Abi - Física Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 715,16
- Abi - Física Vespertino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 729,96
- Abi - Geografia Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 703,16
- Abi - Geografia Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 671,72
- Abi - História Vespertino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 727,50
- Abi - História Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 710,00
- Abi - Matemática Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 711,02
- Abi - Matemática Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 702,26
- Abi - Química Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 701,04
- Abi - Química Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 732,38
- Administração Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 736,76
- Administração Noturno: Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 713,24
- Administração Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 750,24
- Agronomia: Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 691,86
- Antropologia e Arqueologia: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 698,42
- Aquacultura: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 645,42
- Arquitetura e Urbanismo Matutino: Escola de Arquitetura (Belo Horizonte, MG): 768,14
- Arquitetura e Urbanismo Noturno: Escola de Arquitetura (Belo Horizonte, MG): 752,12
- Arquivologia: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 641,90
- Biblioteconomia Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 662,30
- Biblioteconomia Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 659,00
- Biomedicina: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 769,24
- Ciência da Computação e Sistemas de Informação: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 780,00
- Ciência de Dados: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 765,46
- Ciências Atuariais: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 718,54
- Ciências Contábeis: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 727,18
- Ciências do Estado: Faculdade de Direito (Belo Horizonte, MG): 713,76
- Ciências Econômicas: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 781,64
- Ciências Socioambientais: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 668,56
- Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 693,00
- Controladoria e Finanças: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 732,58
- Design: Escola de Arquitetura (Belo Horizonte, MG): 729,44
- Direito Matutino: Faculdade de Direito (Belo Horizonte, MG): 782,74
- Direito Noturno: Faculdade de Direito (Belo Horizonte, MG): 770,78
- Educação Física Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 703,70
- Educação Física Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 711,14
- Educação Física Licenciatura: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 697,78
- Enfermagem: Campus Saúde (Belo Horizonte, MG): 736,62
- Engenharia Aeroespacial: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 794,78
- Engenharia Agrícola e Ambiental: Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 639,92
- Engenharia Ambiental: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 731,62
- Engenharia Civil: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 742,12
- Engenharia de Alimentos: Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 673,44
- Engenharia de Computação: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 790,54
- Engenharia de Controle e Automação Matutino: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 756,04
- Engenharia de Controle e Automação Noturno: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 742,24
- Engenharia de Minas: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 729,44
- Engenharia de Produção: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 762,18
- Engenharia de Sistemas: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 751,02
- Engenharia Elétrica: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 772,08
- Engenharia Florestal: Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 639,38
- Engenharia Mecânica: Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 778,24
- Engenharia Mecânica: Noturna – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 757,30
- Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Materiais: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 723,14
- Engenharia Química: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 779,34
- Estatística: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 743,44
- Farmácia: Noturna – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 737,10
- Farmácia: Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 746,92
- Fisioterapia: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 753,38
- Fonoaudiologia: Campus Saúde (Belo Horizonte, MG): 728,70
- Geologia: Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 720,28
- Gestão de Serviços de Saúde: Campus Saúde (Belo Horizonte, MG): 660,26
- Gestão Pública: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 697,34
- Jornalismo: Noturno – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 738,60
- Jornalismo: Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 752,42
- Letras: Bacharelado– Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 706,06
- Letras: Licenciatura – Matutino –Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 678,52
- Letras: Licenciatura – Noturno – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 678,52
- Letras: Bacharelado –Noturno – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 679,72
- Matemática Computacional: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 760,20
- Medicina: Campus Saúde (Belo Horizonte, MG): 818,24
- Medicina Veterinária: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 756,46
- Museologia: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 656,20
- Nutrição: Campus Saúde (Belo Horizonte, MG): 746,60
- Odontologia: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 761,80
- Pedagogia: Noturno – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 681,44
- Pedagogia: Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 679,26
- Psicologia: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 770,60
- Publicidade e Propaganda: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 746,46
- Química Tecnológica: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 697,84
- Radiologia: Campus Saúde (Belo Horizonte, MG): 671,84
- Relações Econômicas Internacionais: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 763,98
- Relações Públicas: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 730,78
- Teatro: Matutino – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 684,60
- Teatro: Noturno – Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 704,70
- Terapia Ocupacional: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 715,58
- Turismo: Campus Pampulha (Belo Horizonte, MG): 661,12
- Zootecnia: Campus Regional de Montes Claros (Montes Claros, MG): 663,54
Sisu 2026: Lei de Cotas e modalidades de concorrência
As vagas ofertadas pelo Sisu seguem as regras da Lei de Cotas, que reserva oportunidades para estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Há ainda recortes por renda, além de vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
O candidato pode concorrer em todas as modalidades para as quais se enquadrar. As informações declaradas no momento da inscrição são verificadas posteriormente pela instituição, o que torna essencial o preenchimento correto dos dados.
O que acontece após o resultado do Sisu 2026
O resultado da chamada regular do Sisu 2026 será divulgado no dia 29 de janeiro. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso poderá manifestar interesse na lista de espera, diretamente no sistema, logo após a divulgação oficial.
Após essa etapa, as convocações passam a ser responsabilidade das próprias universidades. Por isso, é fundamental acompanhar os canais oficiais da instituição escolhida para não perder prazos de matrícula.