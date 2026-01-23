Sisu 2026: UFMG divulga parcial de notas de corte; inscrições encerram hoje

Confira lista com notas de corte da 4ª parcial do Sisu 2026 na UFMG / Crédito: Izabele Vasconcelos/O POVO

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 23 de janeiro. O processo é gratuito e realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC). Nesta edição, o sistema reúne 274,8 mil vagas em cursos de graduação presenciais.

Ao todo, são ofertados 7.399 cursos por 136 instituições públicas de ensino superior, entre universidades federais, estaduais e institutos. As vagas estão distribuídas em todas as regiões do país, com ingresso previsto ainda no primeiro semestre letivo de 2026.



Por esse motivo, especialistas em orientação educacional recomendam acompanhar o sistema com frequência, especialmente nas horas finais antes do encerramento. É nesse intervalo que costumam ocorrer as maiores oscilações, sobretudo em cursos com alta concorrência. Notas de corte da UFMG no Sisu 2026 A seguir, confira a última parcial das notas de corte da UFMG, divulgada nesta sexta-feira, 23, organizada por curso e campus.


