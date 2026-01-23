Sisu 2026: UFRJ divulga parcial de notas de corte; inscrições encerram hoje

Sisu 2026: UFRJ divulga parcial de notas de corte; inscrições encerram hojeNotas de corte da UFRJ seguem parciais no último dia de inscrições do Sisu 2026; sistema registra oscilações nas notas e exige estratégia dos candidatos. Veja lista
Resumo
Inscrições para o Sisu 2026 se encerram nesta sexta-feira, 23 de janeiro.
Medicina (832,73) e Engenharia de Computação (828,10) estão entre os cursos com maiores notas de corte na UFRJ.
Notas de corte são parciais e podem sofrer alterações até o fim das inscrições.
Especialistas recomendam acompanhamento diário, especialmente nas últimas horas.
A última parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foi divulgada nesta sexta-feira, 23. Com esses números, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.
Nesta edição, o sistema reúne 274,8 mil vagas em cursos de graduação presenciais distribuídas pelo País. Entre as federais mais procuradas, a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) oferta 9.120 vagas em 151 cursos disponíveis em seus campi.
Leia mais
As inscrições para o Sisu 2026 seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 23 de janeiro. O processo é gratuito e realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC).
Veja abaixo as notas de corte de todos os cursos ofertados pela UFRJ, segundo a parcial de hoje, sexta-feira (23/01).
Sisu 2026: notas de corte são parciais e mudaram diariamente
As notas de corte divulgadas ao longo do período de inscrição são parciais e foram atualizadas diariamente até o encerramento do sistema. Isso significa que a pontuação mínima exigida para cada curso pode subir ou cair conforme a movimentação dos candidatos e as alterações nas escolhas feitas dentro da plataforma.
Especialistas em orientação educacional recomendam que os estudantes acompanhem o Sisu todos os dias, principalmente nas últimas horas antes do fechamento das inscrições. É nesse período que costumam ocorrer as maiores oscilações, sobretudo nos cursos mais concorridos.
Sisu 2026: veja as últimas notas de corte dos cursos da UFRJ
Na 4ª parcial do Sisu, os cursos de saúde e exatas concentram as maiores notas de corte da UFRJ. Além de Medicina (832,73) e Odontologia (799,93), as Engenharias, Matemática e Ciências Econômicas também se destacam na "era da IA" com notas acima de 790.
Separadas por áreas de conhecimento, confira todas as notas de corte dos cursos ofertados este ano pela UFRJ em sua Cidade Universitária (Fundão) e seus campi Praia Vermelha, Centro, Duque de Caxias e Macaé:
Ciências da Saúde e Biológicas
- Medicina (Cidade Universitária): 832,73
- Medicina (Macaé): 818,66
- Odontologia: 799,93
- Biomedicina (Macaé): 777,16
- Psicologia: 776,12
- Nutrição (Cidade Universitária): 765,90
- Nutrição (Macaé): 755,91
- Enfermagem (Macaé): 756,36
- Enfermagem (Cidade Universitária): 736,89
- Fisioterapia: 755,41
- Fonoaudiologia: 729,01
- Terapia Ocupacional: 733,41
- Farmácia (Integral): 749,03
- Farmácia (Noturno): 725,13
- Farmácia (Macaé): 728,35
- Educação Física (Bacharelado Integral): 735,10
- Educação Física (Bacharelado Noturno): 715,39
- Ciências Biológicas: Modalidade Médica: 750,57
- Ciências Biológicas: Microbiologia e Imunologia: 726,31
- Ciências Biológicas (Bacharelado - Macaé): 736,38
- Abi - Ciências Biológicas: 748,63
- Ciências Biológicas: Biofísica (Fundão / Caxias): 709,93 / 675,80
- Ciências Biológicas: Biotecnologia (Caxias): 682,45
- Musicoterapia: 714,60
- Saúde Coletiva: 685,41
Ciências Exatas, Tecnologia e Engenharias
- Engenharia de Computação e Informação: 828,10
- Engenharia de Produção (Fundão / Macaé): 799,11 / 734,57
- Engenharia Mecânica (Fundão / Macaé): 793,01 / 757,03
- Engenharia Química (Integral / Noturno): 791,49 / 770,73
- Engenharia Eletrônica e de Computação: 786,01
- Engenharia Nuclear: 785,59
- Engenharia Elétrica: 774,29
- Engenharia de Controle e Automação: 768,90
- Engenharia Civil (Fundão / Macaé): 765,97 / 743,25
- Engenharia de Petróleo: 755,06
- Engenharia Naval e Oceânica: 752,64
- Engenharia Matemática: 740,65
- Engenharia Ambiental: 738,29
- Engenharia de Materiais: 733,34
- Engenharia Metalúrgica: 714,12
- Engenharia de Bioprocessos: 711,58
- Engenharia de Alimentos: 708,64
- Ciência da Computação: 760,61
- Matemática (Bacharelado): 798,84
- Matemática Aplicada: 773,01
- Física (Bacharelado): 765,34
- Física Médica: 785,28
- Astronomia: 771,89
- Estatística: 755,50
- Nanotecnologia (Fundão / Caxias): 726,18 / 712,12
- Geologia: 728,28
- Meteorologia: 676,32
- Ciências Matemáticas e da Terra: 619,17
- Química (Bacharelado Fundão / Macaé): 704,67 / 709,43
- Química Industrial (Integral / Noturno): 700,93 / 685,92
- Química - Atribuições Tecnológicas: 660,01
Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
- Ciências Econômicas (Integral / Noturno): 805,92 / 799,45
- Direito (Integral / Noturno): 783,87 / 781,20
- Relações Internacionais: 760,09
- Administração: 749,31
- Ciências Atuariais: 746,11
- Ciências Contábeis (Fundão / Praia Vermelha): 725,34 / 721,59
- Defesa e Gestão Estratégica Internacional: 725,89
- Ciências Sociais (Bacharelado): 711,72
- História (Bacharelado Integral / Noturno): 724,51 / 713,72
- Filosofia (Bacharelado): 707,30
- Serviço Social (Matutino / Noturno): 700,60 / 684,43
- Gestão Pública para o Des. Econômico e Social: 692,35
- Geografia (Bacharelado): 706,47
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Artes, Design e Arquitetura
- Arquitetura e Urbanismo: 751,21
- Comunicação Visual Design: 743,13
- Design de Interiores: 725,66
- Design Industrial: 713,94
- Artes Cênicas (Direção Teatral): 743,94
- Artes Cênicas (Cenografia / Indumentária): 710,63 / 702,07
- Pintura: 693,14
- Artes Visuais (Escultura / Gravura): 685,47 / 703,28
- História da Arte: 688,18
- Conservação e Restauração: 684,24
- Paisagismo: 685,90
- Dança (Bacharelado): 697,93
- Teoria da Dança: 664,90
- Gastronomia: 732,80
Comunicação, Informação e Letras
- Comunicação Social (Publicidade e Propaganda): 765,00
- Jornalismo: 764,87
- Comunicação Social (Produção Editorial / Radialismo): 736,03 / 730,70
- Biblioteconomia (Matutino / Integral): 667,29 / 642,18
- Letras - Português e Japonês (Bach.): 764,07
- Letras - Português e Russo (Bach.): 724,40
- Letras - Português e Grego / Hebraico (Bach.): 735,33 / 720,56
- Letras - Português e Inglês (Bach.): 701,66
- Letras - Português e Francês / Alemão (Bach.): 690,39 / 684,10
- Letras - Português e Literaturas (Bach.): 675,22
- Letras - Libras (Bach.): 637,64
- Educação (Licenciaturas)
- Pedagogia (Matutino / Vespertino / Noturno): 753,76 / 733,80 / 715,19
- Matemática (Integral / Noturno): 763,86 / 720,92
- História (Integral / Noturno): 724,07 / 711,10
- Artes Visuais (Licenciatura): 721,96
- Química (Macaé / Fundão Noturno): 677,94 / 674,58
- Física (Noturno): 703,34
- Ciências Biológicas (Fundão / Macaé): 729,41 / 704,98
- Geografia (Noturno): 695,42
- Filosofia (Licenciatura): 707,52
- Educação Física (Licenciatura): 693,53
- Letras - Português e Árabe / Russo (Lic.): 761,29 / 759,78
- Letras - Português e Japonês (Lic.): 743,31
- Expressão Gráfica: 668,49
- Dança (Noturno): 689,43