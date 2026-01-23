Sisu 2026: UFRJ divulga parcial de notas de corte; inscrições encerram hoje

Saiu a última parcial do Sisu 2026, hoje, 23 de janeiro. Confira lista com notas de corte da UFRJ: / Crédito: Divulgação / Ana Marina Coutinho / UFRJ

Resumo Divulgada última parcial das notas de corte do Sisu 2026 para a UFRJ.



Inscrições para o Sisu 2026 se encerram nesta sexta-feira, 23 de janeiro.



Medicina (832,73) e Engenharia de Computação (828,10) estão entre os cursos com maiores notas de corte na UFRJ.



Notas de corte são parciais e podem sofrer alterações até o fim das inscrições.



Especialistas recomendam acompanhamento diário, especialmente nas últimas horas. A última parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foi divulgada nesta sexta-feira, 23. Com esses números, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.

Nesta edição, o sistema reúne 274,8 mil vagas em cursos de graduação presenciais distribuídas pelo País. Entre as federais mais procuradas, a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) oferta 9.120 vagas em 151 cursos disponíveis em seus campi.

Sisu 2026: notas de corte são parciais e mudaram diariamente

As notas de corte divulgadas ao longo do período de inscrição são parciais e foram atualizadas diariamente até o encerramento do sistema. Isso significa que a pontuação mínima exigida para cada curso pode subir ou cair conforme a movimentação dos candidatos e as alterações nas escolhas feitas dentro da plataforma. Especialistas em orientação educacional recomendam que os estudantes acompanhem o Sisu todos os dias, principalmente nas últimas horas antes do fechamento das inscrições. É nesse período que costumam ocorrer as maiores oscilações, sobretudo nos cursos mais concorridos. Leia mais Da sala de aula ao Enem: estudante do Ceará alcança nota mil na redação Sobre o assunto Da sala de aula ao Enem: estudante do Ceará alcança nota mil na redação

Sisu 2026: veja as últimas notas de corte dos cursos da UFRJ Na 4ª parcial do Sisu, os cursos de saúde e exatas concentram as maiores notas de corte da UFRJ. Além de Medicina (832,73) e Odontologia (799,93), as Engenharias, Matemática e Ciências Econômicas também se destacam na "era da IA" com notas acima de 790. Separadas por áreas de conhecimento, confira todas as notas de corte dos cursos ofertados este ano pela UFRJ em sua Cidade Universitária (Fundão) e seus campi Praia Vermelha, Centro, Duque de Caxias e Macaé: Ciências da Saúde e Biológicas

Medicina (Cidade Universitária): 832,73



Medicina (Macaé): 818,66



Odontologia: 799,93



Biomedicina (Macaé): 777,16



Psicologia: 776,12



Nutrição (Cidade Universitária): 765,90



Nutrição (Macaé): 755,91



Enfermagem (Macaé): 756,36



Enfermagem (Cidade Universitária): 736,89



Fisioterapia: 755,41



Fonoaudiologia: 729,01



Terapia Ocupacional: 733,41



Farmácia (Integral): 749,03



Farmácia (Noturno): 725,13



Farmácia (Macaé): 728,35



Educação Física (Bacharelado Integral): 735,10



Educação Física (Bacharelado Noturno): 715,39



Ciências Biológicas: Modalidade Médica: 750,57



Ciências Biológicas: Microbiologia e Imunologia: 726,31



Ciências Biológicas (Bacharelado - Macaé): 736,38



Abi - Ciências Biológicas: 748,63



Ciências Biológicas: Biofísica (Fundão / Caxias): 709,93 / 675,80



Ciências Biológicas: Biotecnologia (Caxias): 682,45



Musicoterapia: 714,60



Saúde Coletiva: 685,41

Leia mais Quando sai o resultado da chamada regular do Sisu 2026? Veja calendário Sobre o assunto Quando sai o resultado da chamada regular do Sisu 2026? Veja calendário

Ciências Exatas, Tecnologia e Engenharias

Engenharia de Computação e Informação: 828,10



Engenharia de Produção (Fundão / Macaé): 799,11 / 734,57



Engenharia Mecânica (Fundão / Macaé): 793,01 / 757,03



Engenharia Química (Integral / Noturno): 791,49 / 770,73



Engenharia Eletrônica e de Computação: 786,01



Engenharia Nuclear: 785,59



Engenharia Elétrica: 774,29



Engenharia de Controle e Automação: 768,90



Engenharia Civil (Fundão / Macaé): 765,97 / 743,25



Engenharia de Petróleo: 755,06



Engenharia Naval e Oceânica: 752,64



Engenharia Matemática: 740,65



Engenharia Ambiental: 738,29



Engenharia de Materiais: 733,34



Engenharia Metalúrgica: 714,12



Engenharia de Bioprocessos: 711,58



Engenharia de Alimentos: 708,64



Ciência da Computação: 760,61



Matemática (Bacharelado): 798,84



Matemática Aplicada: 773,01



Física (Bacharelado): 765,34



Física Médica: 785,28



Astronomia: 771,89



Estatística: 755,50



Nanotecnologia (Fundão / Caxias): 726,18 / 712,12



Geologia: 728,28



Meteorologia: 676,32



Ciências Matemáticas e da Terra: 619,17



Química (Bacharelado Fundão / Macaé): 704,67 / 709,43



Química Industrial (Integral / Noturno): 700,93 / 685,92



Química - Atribuições Tecnológicas: 660,01

Confira a 4ª parcial das notas de corte do Sisu 2026 na UFRJ Crédito: Izabele Vasconcelos/O POVO Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

Ciências Econômicas (Integral / Noturno): 805,92 / 799,45



Direito (Integral / Noturno): 783,87 / 781,20



Relações Internacionais: 760,09



Administração: 749,31



Ciências Atuariais: 746,11



Ciências Contábeis (Fundão / Praia Vermelha): 725,34 / 721,59



Defesa e Gestão Estratégica Internacional: 725,89



Ciências Sociais (Bacharelado): 711,72



História (Bacharelado Integral / Noturno): 724,51 / 713,72



Filosofia (Bacharelado): 707,30



Serviço Social (Matutino / Noturno): 700,60 / 684,43



Gestão Pública para o Des. Econômico e Social: 692,35



Geografia (Bacharelado): 706,47

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Artes, Design e Arquitetura

Arquitetura e Urbanismo: 751,21



Comunicação Visual Design: 743,13



Design de Interiores: 725,66



Design Industrial: 713,94



Artes Cênicas (Direção Teatral): 743,94



Artes Cênicas (Cenografia / Indumentária): 710,63 / 702,07



Pintura: 693,14



Artes Visuais (Escultura / Gravura): 685,47 / 703,28



História da Arte: 688,18



Conservação e Restauração: 684,24



Paisagismo: 685,90



Dança (Bacharelado): 697,93



Teoria da Dança: 664,90



Gastronomia: 732,80

Leia mais Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira Sobre o assunto Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira