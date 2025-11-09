Enem 2025 tem 73% de presença de candidatos no primeiro dia

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-11-2025: A saída de vestibulandos no primeiro dia de aplicação da prova Enem 2025, na Unifor. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve presença de 73% dos candidatos. A abstenção de 27% segue o mesmo padrão da edição de 2024, quando 26,6% dos inscritos não compareceram. Em coletiva de imprensa realizada após o fim da prova, o ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou a realização do Exame sem intercorrências significativas. Ao todo, 4,8 milhões de candidatos confirmaram a inscrição nesta edição.

Segundo dados preliminares, 3.240 participantes foram eliminados por não atenderem às solicitações dos aplicadores, portarem equipamentos eletrônicos, isentar-se do local de prova antes do horário permitido, entre outros motivos. Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), comentou sobre a aprimoração de mecanismos de segurança, como a disponibilização de detectores de metais em todas as salas. “O efeito a gente só pode presumir que tenha sido positivo. O dia foi muito tranquilo mesmo”, disse. O presidente mencionou uma prisão, mas não deu detalhes, apenas afirmou que “não diz respeito ao Enem”. Neste primeiro domingo, os candidatos resolveram questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e fizeram a Redação.

Na prova de Linguagens, uma inovação chamou atenção de professores. A mesma crônica foi utilizada como texto motivador para cinco questões. Normalmente, cada questão tem o próprio texto e enunciado. Para André Ricardo de Castro, autor do Fibonacci Sistema de Ensino, a novidade pode ser boa para otimizar o tempo dos estudantes. Talvez isso seja um bom indício de que o Inep está preocupado com o tempo de realização da prova, pensando em adotar alguma estratégia que melhore isso”, disse. Na parte de Ciências Humanas, a temática do silenciamento das religiões de matriz africana e da cultura dos povos indígenas esteve presente. Em uma das questões, texto sobre a trajetória de Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena, líder do povo indígena jenipapo-kanindé, do Ceará, foi utilizado para indagar sobre a função social de uma reportagem.

LEIA | Entre "fácil" e "difícil", participantes falam sobre o 1º dia do Enem 2025 Houve ainda questões da prova de filosofia sobre política, justiça e direitos. Já nas questões de sociologia, direitos das mulheres, direitos humanos e cultura foram os temas mais fortes, conforme Thiago Braga, autor e professor do Colégio e Sistema pH. Assuntos cobrados em geografia e história foram diversos, como energia, concentração fundiária, governo Vargas, voto de analfabetos, entre outros. “A prova manteve um padrão cidadão e humanista, focado em temas extremamente relevantes para a sociedade brasileira”, disse o professor.

Em dois dos maiores locais de prova de Fortaleza, o campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) no bairro Itaperi e o campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), milhares de estudantes se reuniram. O grande volume de candidatos gerou filas nos minutos finais antes do fechamento dos portões. Apesar disso, a entrada dos alunos ocorreu de forma tranquila. Na Universidade Estadual do Ceará (Uece), grupos de voluntários seguravam cartazes e entoaram cânticos e orações pelos candidatos, além de distribuírem água, canetas, barrinhas de cereal e chocolates. Na Unifor, a Comunidade Cristã Rebote realizou uma ação voltada ao acolhimento dos estudantes, oferecendo orações, café e materiais de apoio.