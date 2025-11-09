Enem 2025: portões são fechados em todo o Brasil

O término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília.

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram fechados às 13h em todo o Brasil. A partir de agora, nenhum candidato poderá entrar para fazer a prova.

O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Os candidatos terão acesso aos cadernos de prova às 13h30.