Enem 2025: portões são fechados em todo o Brasil

Enem 2025: portões são fechados em todo o BrasilO término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília.
Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram fechados às 13h em todo o Brasil. A partir de agora, nenhum candidato poderá entrar para fazer a prova.
O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Os candidatos terão acesso aos cadernos de prova às 13h30.
Neste domingo, 9, os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Serão cobrados conteúdos das seguintes áreas do conhecimento:
- língua portuguesa;
- literatura;
- língua estrangeira (inglês ou espanhol);
- história;
- geografia;
- filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.
O término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília. (Lílian Beraldo - Repórter da Agência Brasil)