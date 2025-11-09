Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem 2025: portões são fechados em todo o Brasil

Atualizado às Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram fechados às 13h em todo o Brasil. A partir de agora, nenhum candidato poderá entrar para fazer a prova. 

O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Os candidatos terão acesso aos cadernos de prova às 13h30.

Neste domingo, 9, os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.

Serão cobrados conteúdos das seguintes áreas do conhecimento:

  • língua portuguesa;
  • literatura;
  • língua estrangeira (inglês ou espanhol);
  • história;
  • geografia;
  • filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. 

O término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília. (Lílian Beraldo - Repórter da Agência Brasil)

