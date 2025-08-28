Filme O último azul, de Gabriel Mascaro, estreia em todo o Brasil

‘’Foi uma alegria muito grande poder estrear na Berlinale, um festival que consagrou a cultura brasileira com Central do Brasil e Tropa de elite, e a gente chega lá com O último azul e sai de lá com o prêmio da crítica , um Urso de prata , foi muito bonito e agora finalmente encontraremos o público brasileiro com muito calor e com muita energia’’, comemora Mascaro.

A trama é situada na Amazônia e começa quando o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida. Antes do exílio compulsório, Tereza, uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo e é surpreendida, no meio do caminho, por um marinheiro misterioso, interpretado por Rodrigo Santoro

‘’Pois é, a gente queria fazer um filme sobre esse corpo idoso feminino que sente desejo. Um corpo que pulsa no presente e que ressignifica a vida aos 77 anos. Eu precisava dessa tônica ousada, então o filme começa meio distópico e chega em um momento fantástico e surreal. A gente vai brincando com o gênero como se fosse uma descoberta de maturação, né? A personagem principal passa por uma jornada de transformação, e a gente geralmente costuma associar as transformações a pessoas jovens, né? Mas aqui não! Estamos falando de uma idosa, com toda energia, com toda força e, sobretudo, com o desejo de sonhar’’, conta Mascaro.

A protagonista é vivida na tela pela atriz Denise Weinberg: ‘’A velhice não é uma coisa triste, se você souber envelhecer, é uma sabedoria. Além disso envelhecer fazendo o que eu o que você gosta é maravilhoso’’.