"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem 2025

Prova propõe reflexão sobre o envelhecimento populacional e os desafios da inclusão da pessoa idosa no Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. A proposta convidou os candidatos a refletirem sobre o aumento da expectativa de vida no País e os desafios sociais, econômicos e culturais que acompanham esse processo.

O assunto mobiliza discussões sobre a importância das políticas públicas voltadas à população idosa, a inclusão social e a valorização do envelhecimento ativo — questões cada vez mais relevantes diante das transformações demográficas do Brasil.