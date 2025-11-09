Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem 2025

"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem 2025

Prova propõe reflexão sobre o envelhecimento populacional e os desafios da inclusão da pessoa idosa no Brasil
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. A proposta convidou os candidatos a refletirem sobre o aumento da expectativa de vida no País e os desafios sociais, econômicos e culturais que acompanham esse processo.

O assunto mobiliza discussões sobre a importância das políticas públicas voltadas à população idosa, a inclusão social e a valorização do envelhecimento ativo — questões cada vez mais relevantes diante das transformações demográficas do Brasil.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar