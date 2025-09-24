Casamento às Cegas 50+ revela o peso do etarismo no amor; confira

Amor depois dos 50: Casamento às Cegas expõe dilemas / Crédito: Netflix/ Divulgação

A Netflix lançou nesta quarta-feira, 24, os episódios finais da quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil, que pela primeira vez reuniu apenas participantes acima dos 50 anos. A proposta soava como uma inovação no cenário dos realities românticos, já que pouco se vê na televisão ou no streaming pessoas maduras em busca de amor.

No entanto, ao longo da temporada, o programa acabou expondo, além das dificuldades naturais dos relacionamentos, o peso do etarismo presente até mesmo entre os próprios participantes. Desde as cabines, ficou evidente a diferença de como o envelhecimento é percebido entre homens e mulheres. Enquanto eles eram frequentemente descritos como maduros e experientes, muitas das mulheres precisavam lidar com comentários sobre aparência, energia e beleza. Expressões como "quero alguém mais jovem" ou "tenho medo de a energia não acompanhar a minha" surgiram nas falas, revelando preconceitos internalizados que atravessam a vida amorosa depois dos 50.

Casais formados nas cabines:

Entre os casais formados, apenas Aidê, de 60 anos, e Edmilson, de 65, conseguiram chegar juntos ao altar, declarando amor diante das famílias e confirmando o casamento.

Já Nívia, de 57, e Ricardo, de 53, viveram uma das trajetórias mais intensas, marcada pela emoção inicial quando ela se surpreendeu ao descobrir que ele tinha o mesmo nome do falecido marido. O romance, porém, esbarrou em expectativas diferentes: ele queria dividir o mesmo teto logo, enquanto ela preferia avançar com calma. No altar, os dois admitiram não estarem prontos e disseram "não".

Outras histórias acabaram antes mesmo da decisão final. Foi o caso de Lucielma, de 51, e Mário Roberto, de 50. Ela se entregou de forma apaixonada ao relacionamento, mas ele manteve cautela. Nas despedidas de solteiro, Lucielma já antecipava a negativa do parceiro e desistiu de comparecer ao altar, decisão depois confirmada por Mário, que também não pretendia casar.


