Casamento às Cegas 50+ revela o peso do etarismo no amor; confira

Casamento às Cegas 50+ revela o peso do etarismo no amor; confiraQuinta temporada de Casamento às Cegas terminou com apenas um casamento e discussões sobre etarismo e padrões de beleza
A Netflix lançou nesta quarta-feira, 24, os episódios finais da quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil, que pela primeira vez reuniu apenas participantes acima dos 50 anos.
A proposta soava como uma inovação no cenário dos realities românticos, já que pouco se vê na televisão ou no streaming pessoas maduras em busca de amor.
No entanto, ao longo da temporada, o programa acabou expondo, além das dificuldades naturais dos relacionamentos, o peso do etarismo presente até mesmo entre os próprios participantes.
Desde as cabines, ficou evidente a diferença de como o envelhecimento é percebido entre homens e mulheres. Enquanto eles eram frequentemente descritos como maduros e experientes, muitas das mulheres precisavam lidar com comentários sobre aparência, energia e beleza.
Expressões como “quero alguém mais jovem” ou “tenho medo de a energia não acompanhar a minha” surgiram nas falas, revelando preconceitos internalizados que atravessam a vida amorosa depois dos 50.
Casais formados nas cabines:
Entre os casais formados, apenas Aidê, de 60 anos, e Edmilson, de 65, conseguiram chegar juntos ao altar, declarando amor diante das famílias e confirmando o casamento.
Já Nívia, de 57, e Ricardo, de 53, viveram uma das trajetórias mais intensas, marcada pela emoção inicial quando ela se surpreendeu ao descobrir que ele tinha o mesmo nome do falecido marido. O romance, porém, esbarrou em expectativas diferentes: ele queria dividir o mesmo teto logo, enquanto ela preferia avançar com calma. No altar, os dois admitiram não estarem prontos e disseram “não”.
Outras histórias acabaram antes mesmo da decisão final. Foi o caso de Lucielma, de 51, e Mário Roberto, de 50. Ela se entregou de forma apaixonada ao relacionamento, mas ele manteve cautela. Nas despedidas de solteiro, Lucielma já antecipava a negativa do parceiro e desistiu de comparecer ao altar, decisão depois confirmada por Mário, que também não pretendia casar.
Situação mais tensa ainda viveu Silvia, de 62, com Rivo, de 67. Depois de um início promissor, o casal teve uma lua de mel desastrosa em Trancoso, marcada por acusações mútuas e falta de carinho. Em um dos momentos mais comentados, ele chegou a afirmar que não tinha vontade de manter contato físico, encerrando a relação de forma dura e pouco cuidadosa.
Já a trajetória de Lica, de 51, com Leonardo, de 50, foi permeada por dúvidas. Inicialmente dividida entre ele e Rivo, ela escolheu Leo, mas as inseguranças persistiram. O triângulo com Rivo, explorado pelo reality, contribuiu para o desgaste, e o casal não avançou até o altar, gerando comentários e especulações nas redes sociais sobre um possível envolvimento dela com o outro participante.
Rejeição no primeiro encontro:
Outro caso que repercutiu fortemente nas redes sociais foi o de Luciana, de 50 anos, e Mário Sérgio, de 67. Nas cabines, eles construíram uma boa conexão e chegaram a trocar beijos ao se encontrarem pela primeira vez. Mas o romance durou pouco: com as alianças em mãos, ele optou por encerrar a relação de forma brusca, deixando o palco.
O momento gerou acusações de gordofobia contra Mário, já que muitos internautas interpretaram sua decisão como reflexo de um padrão de beleza que continua privilegiando juventude e magreza, mesmo em um reality voltado para pessoas maduras.
Luciana, no entanto, respondeu com bom humor às críticas, dizendo: “Eu posso emagrecer, já ele não pode rejuvenescer”. Do outro lado, Mário alegou que não sentiu a mesma conexão presencial e defendeu que foi autêntico para não criar falsas expectativas, ainda que assumisse o risco de ser criticado.
No balanço final, apenas um casal saiu casado do experimento, resultado que mostra que o amor depois dos 50 continua cercado de desafios. Se por um lado a temporada abriu espaço para novas representações, por outro reforçou o quanto a sociedade — inclusive aqueles que vivem esse processo — ainda reproduz padrões de juventude como parâmetro de desejo e afeto.