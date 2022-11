Enem 2022: especialista dá dicas para aliviar ansiedade antes da prova

A menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dúvidas ainda pairam sobre a cabeça dos estudantes. E a ansiedade pré-prova é a questão mais frequente. Em entrevista à rádio CBN Cariri, Júlio Barros, especialista em psiquiatria e coordenador do curso de Psicologia da Uninassau em Juazeiro do Norte, aponta alternativas para aliviar a tensão pré-prova.

Segundo ele, uma boa noite de sono, uma boa alimentação e momentos de lazer são os principais meios de chegar relaxado para a prova. Para ele, esta edição o Exame despertou um nível de ansiedade mais elevado se comparado às demais.



“A principal (dica) é ficar calmo. Eu digo para os alunos que aquele que sentar na carteira com calma, respirar e tentar fazer a prova da melhor forma possível, já vai estar a vários passos à frente”, comenta.

"O aluno precisa descansar. Aquela ideia de estudar até o último minuto antes de entrar no local de prova não é legal. A leitura da prova é muito tensa, é preciso ter a concentração necessária”, afirma.

Dicas para aliviar a ansiedade antes da prova

Dormir bem



Ter boa alimentação



Realizar atividades de lazer



Chegar cedo ao local da prova



Fazer exercícios de respiração



No dia da prova, é ainda aconselhado que o candidato consuma alimentos leves e mantenha-se hidratado, ingerindo boa quantidade de água. De acordo com Júlio, o Enem é um processo estratégico e precisa ser pensado como tal.



Outra sugestão é que o estudante separe com antecedência os objetos necessários para o dia da prova.

O que levar para o dia da prova

Documento oficial com foto, seja ele RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte.



Carteira de estudante, carteira de clube e outros neste estilo não são permitidos.



Caneta esferográfica transparente preta, no mínimo duas



Água



É preferível levar alimentos energéticos, tais como barrinhas de cereal, chocolates, biscoitos e castanhas.



É permitido levar o celular, no entanto, o aparelho deve ser desligado antes da prova, caso isso aconteça, o candidato será eliminado.



O que não é permitido no dia da prova

Óculos escuros



Chapéu, boné, viseira



Relógio



Lápis, lapiseira



Borrachas, régua, corretivos, livros, anotações, manuais impressos



Calculadoras, tablets, pen drives, alarmes, fones de ouvido ou qualquer outro componente eletrônico.



Também à CBN Cariri, o psicólogo sugeriu que os pais dos estudantes evitem pressioná-los, pois essa forma de cobrança não é estratégica. Para ele, graças à internet o adolescente da geração atual carrega mais informações se comparado às gerações anteriores.



“Ameaçar o jovem gera um medo que não é bom. Medo bom é aquele prudente, em que o aluno estuda para querer algo, não o que apavora, este acaba travando o estudante na hora da prova”, concluiu.

