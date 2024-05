10 possíveis temas da redação do Enem 2024

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais importantes, pois ela equivale a 20% da nota final da prova. Além disso, ela exige não apenas domínio da escrita, mas também uma capacidade crítica de reflexão sobre temas contemporâneos e relevantes para a sociedade, que juntos devem compor um texto dissertativo com argumentos e propostas de solução.

Crie repertório sociocultural

Uma maneira de formular repertório é criar associações entre os temas e os conteúdos estudados em sala de aula, ressalta a professora de Oficina de Redação do Ensino Médio do Colégio Marista Londrina, Laís Marina Souza Sorace.

“Uma forma eficaz de se fazer isso é construir fichas e mapas mentais relacionando palavras-chave com séries, filmes, livros e filmes, ‘linkando’ temas de eixo social com conceitos das disciplinas da escola. Desse modo, ficará muito mais fácil selecionar, organizar e relacionar fatos, conhecimentos e informações em defesa do seu ponto de vista”, explica.