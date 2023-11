Enem 2023: candidatos descrevem estratégias para driblar ansiedade antes da prova

Estudantes aguardam com tranquilidade a abertura dos portões para primeiro dia da aplicação do Enem neste domingo, 5, na Uece, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves

Ter uma boa noite de sono, comer bem, orar e estudar foram algumas das estratégias que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) presentes na Universidade Estadual do Ceará (Uece), campus Itaperi, em Fortaleza, buscaram para manter a tranquilidade antes e durante a prova realizada neste domingo, 5. O objetivo principal foi driblar a ansiedade que a prova gera nos estudantes. No primeiro dia de aplicação do exame, cerca de 242 mil candidatos realizam a prova no Ceará. São, ao todo, 718 locais de prova e 8.575 salas de aplicação. Para chegar tranquila e menos ansiosa, a estudante Érica Maia, 17, disse que focou em oração e em dormir bem. Ela chegou por volta das 10h55min e pretende cursar Psicologia e Filosofia. "Uma mistura muito louca, eu não sei exatamente o que eu tô sentindo, mas eu sei que é uma mistura muito louca de sentimento. É ansiedade, é alegria, medo, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo (o Enem) como uma porta de entrada para alcançar coisas maiores lá na frente, não vejo só como uma nota que vá me definir", conta.

Como estratégia para driblar a ansiedade na véspera da prova, o estudante Demétrius Vieira, 32, procurou descansar e cuidar da alimentação. "Dormir bem. Olha, acho que foram umas 12 horas de sono. A ansiedade sempre tem um pouco, mas acho que o caminho foi muito mais de reduzir (a ansiedade) e ficar mais concentrado e seguir com tranquilidade na prova", disse. O estudante Eduardo Rosa, 21, morador do Conjunto Ceará, que pela quarta vez faz a prova, sonha em cursar Medicina. Ele conta que, na véspera, estudou para outra prova da faculdade e tocou na igreja. O sentimento do rapaz é de tranquilidade. "Até para chutar você tem que ter estratégia. Ou seja, quando eu fui começar a fazer o Enem, sempre estudava como chegar no local, como tranquilizar, Mas, com o passar tempo, como é a quarta vez, a gente já fica bem mais tranquilo", descreve o estudante. De forma inusitada para quem aguardava a abertura dos portões na Uece, o social media e influenciador Jocélio Batista, 31, esperava o momento deitado em uma rede. Ele sonha em cursar Marketing e comenta que, para não perder a prova, chegou sete horas mais cedo no local de aplicação. "Passei essa semana toda estudando bastante, focado mesmo de verdade. Quero fazer Marketing, é uma área que gosto bastante e para eu não perder, como no ano retrasado, vim preparado. Já tinha uma rede e armei cedinho, seis da manhã", contou Segundo o candidato, seu principal ritual para ficar tranquilo para a prova é comer.

Preparação para o exame também movimenta ambulantes na Capital A preparação para o Enem não acontece somente pela classe estudantil. Os vendedores ambulantes que trabalham em frente aos locais de prova chegam a se organizar até uma semana antes e até se atualizam das regras do exame para comercializar produtos no dia de aplicação. Exemplo disso é a vendedora ambulante, Valéria Cruz Ferreira, 51, que vende água e caneta esferográfica preta. “Passo uma semana comprando água, faço um cafezinho e venho vender as minhas águas aqui. Em todos os concursos estou aqui. Eu vou ficar até 13 horas, no máximo 14 horas, porque no final o pessoal quer é ir embora, né? Não dá para vender mais nada”, conta a vendedora, que chegou às 7 horas em frente ao campus Itaperi, da Uece. A vendedora Verônica Soares, 56, chegou ainda mais cedo na Uece, por volta das 5 horas. Ela conta que pesquisou na internet para saber os horários de abertura dos portões e o que poderia vender no local.