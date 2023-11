Aulão de véspera prepara estudantes da rede pública para primeiro dia de Enem 2023

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03.11.2023: Aulão de véspera do Enem. Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação do Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA

“Para além do que é feito na sala de aula de cada escola, nós também estamos fazendo ações complementares, por exemplo, os aulões. Foram feitos mais de 80 aulões em todo o Estado. O de hoje tem como principal objetivo mobilizar. Porque nós estamos nesse período que pegou o feriado ontem, mas não queríamos dar essa parada”, afirma Jucineide Fernandes, secretária executiva do ensino médio e profissional. Segundo Lia Leite, gerente editorial das Edições Demócrito Rocha, a FDR apoia os aulões disponibilizando estrutura, professores e divulgação. “A gente acompanha os estudantes da rede pública, que estão concorrendo para os cursos de Medicina, Enfermagem, eireito, e eventualmente muitos deles chegam a essas vagas tão concorridas nas universidades, realizam esses sonhos. Nosso papel é esse: apoiar vidas para concretizar objetivos”, diz Lia. No Ceará, 241.978 pessoas estão inscritas no Enem. Dessas, pelo menos 93 mil são concluintes do ensino médio da rede pública. Ao todo, a prova será aplicada em 8.575 salas divididas em 718 locais. “Estamos com toda a rede mobilizada para aulões em que as últimas dúvidas sejam superadas do ponto de vista do conhecimento, mas, acima de tudo, olhar para as competências socioemocionais, para a motivação, para o engajamento. Todas as nossas escolas estão realizando atividades lúdicas, com as famílias, cartas de motivação”, conta Helder Nogueira, secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil. A secretaria também atua na preparação de documentos, inscrição e pedidos de isenção dos alunos. Segundo Helder, para garantir o transporte até o local de prova também foram comprados créditos nas carteirinhas de estudante para mais de 20 mil alunos. “É o desafio do transporte, da motivação, é o desafio de fazer com que nossos estudantes estejam de fato organizados, para eles terem clareza de que estão preparados”, diz. Para o professor Dyego Feitosa, o principal objetivo dos aulões de véspera é “resgatar a autoconfiança” dos alunos. “Independente do aluno que se preparou muito ou pouco, todos estão inseguros”, afirma o palestrante.