Portões nos locais de prova já estão fechados no primeiro dia do Enem

Os portões acabam de ser fechados para as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste domingo (5), serão aplicadas as provas de linguagens e códigos, ciências humanas e redação.

As provas começam às 13h30 e terminam às 19h, no horário de Brasília. Antes do início da prova, são realizados procedimentos de segurança, como fiscalização dos lanches e conferência dos documentos de identificação já apresentados para o acesso à sala.