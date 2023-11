Na rede, influenciador espera para fazer Enem e sonha cursar Marketing

O influenciador Jocélio Batista, 31, aguarda para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um bom cearense. Com rede armada no entorno da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o candidato conta que a situação serve como incentivo para outros candidatos não se atrasarem.

“Até bom porque os outros alunos que estão chegando vão ver para não perder, né? Já é um incentivo, já é um alerta. Eu ter que chegar cedo e tudo porque todo ano muitos alunos perdem a prova por besteira. Então, já fica a dica”, defende.> Ele

O influenciador, conhecido por armar redes em locais inusitados de Fortaleza, conta que já é a segunda vez que realiza a prova na intenção de cursar Marketing no ensino superior.