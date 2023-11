Tema da redação do Enem 2023 é o trabalho invisível das mulheres

O tema da redação no Enem 2023 foi divulgado neste domingo, 5, após o início do exame entre os participantes

O tema escolhido para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, realizado neste domingo, 5, foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. No total, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para o exame.

O Enem acontece por dois domingos consecutivos e seleciona estudantes para vagas no ensino superior (redes privadas e públicas), por meio do acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).